Tecavüz sanığından şaşırtan savunma

T24 - Antalya'da hastanenin acil servis tuvaletinde, alkollü İngilizce öğretmeni G.T.'a tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan temizlik görevlisi Hayri G., suçsuz olduğunu söyledi.



Savunmasında “Hiçbirimiz mükemmel bir ülke, mükemmel bir toplum ve mükemmel bir ailede yetişmedik” diyen Hayri G.'nin tahliye istemi reddedildi.



Tatile geldiği Antalya'ya alkol komasına giren İngilizce öğretmeni G.T.'nin, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik elemanı Hayri G.'nin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla açılan davanın sekizinci duruşması bugün yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 10 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hayri G. avukatı Fatih Demirtop ile katılırken, tecavüze uğradığını iddia eden G.T. katılmadı.



Sanık avukatı Fatih Demirtop, müvekkilinin haksız yere yaklaşık 250 günden bu yana tutuklu bulunduğunu belirterek, “Adli tıp raporu gelmemiştir ve ne zaman geleceği ise belli değildir. Müvekkilimin kaçma veya delilleri karartma gibi bir durumu söz konusu değil. Bu nedenlerle tahliyesini talep ediyorum” dedi. Sanık Hayri G. de mahkemeye sunduğu 2 sayfalık yazılı savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürdü, “Hiçbirimiz mükemmel bir ülke, mükemmel bir toplum ve mükemmel bir ailede yetişmedik. Sözde olduğu gibi bedel ödeyerek öğrendik” ifadelerine yer verdi.





‘Polis suçlu'



Yazılı savunmasında ifadesini alan polisleri suçlayan Hayri G., “İlk başta ilişkiyi beyan etsem de bu karakoldaki polislerin (Böyle söylersen seni bırakırlar) demesi üzerine benim de ilk defa başıma böyle bir şey gelmesi nedeniyle ne diyeceğimi bilemememin hatasıdır” dedi. Hayri G., o tarihte, polisteki ifadesinde G.T.'nin kendisini üzerine çektiği için ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Tecavüze uğradığını ileri süren öğretmen G.T.'nin doğruyu söylemediğini de ileri süren Hayri G., “Alkol komasına girmiş, gözünü dahi açmaya mecali olmayan bir insan nasıl oluyor da kendisine yapılanların farkında olduğu gibi ve bir saat süre sonra olanları hatırlıyor” dedi. Yargılanmasında, delilden şüpheliye gidileceği yerde şüpheliden delile gidildiğini ileri süren Hayri G., yazılı savunmasında şöyle dedi:



“Asıl mağdur diye adlandırdığınız şahıs mağdur değil, hayatımın her karesini etkilediği için mağdur olan benim. Ne kadar vicdanım rahat ise de ne yazık ki vicdanım temiz olarak bu dünyada kendimi aklamama yetmemektedir. Allah katında kendimi aklamama gerek yok. Sayın başkanım ve mahkeme heyeti. Bir işi yapıp da (Yapmadım) diyecek ve inkar edecek bir kişilikte insan değilim. Lütfen sözlerime dikkat edilerek vurgulamış olduğum sorularıma, savunmalarıma ve avukatımın savunmaları göz ardı edilmemesini istiyorum. Adaletinize güveniyor ve doğru yolu bulacağınıza inanıyorum.”



Hayri G.'nin bu savunmasının ardından tahliye istemini reddeden mahkeme heyeti, tecavüze uğradığını ileri süren öğretmen G.T.'nin olay sırasında yanında bulunan İstanbul'da bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan A.D.'nin adresinin belirlenmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 27 mayıs gününe erteledi.





Olay nasıl olmuştu



İstanbul'da 'daki bir okulda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan G.T., geçen yıl 10 Ağustos tarihinde Antalya'da tatillerini geçirdikleri otelde kadın arkadaşı A.D. birlikte aşırı derecede alkol aldı. Alkol komasına giren G.T., gece yarısı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi, kusmak isteyince, hastanede özel bir şirketten hizmet alımı yoluyla istihdam edilen ve hasta taşıma işinde çalıştırılan 24 yaşındaki Hayri G. tarafından tuvalete götürüldü. Bir süre sonra acil servis odasına dönen G.T., sorumlu hekime, Hayri G.'nin tuvalette kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Hayri G. tutuklaarak hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.







