Tecavüz mağduru çocuk için 6. kez rapor istendi!

Diyarbakır'da 2009 yılında cinsel istismara uğradığı için 5 kez rapor aldırılan 13 yaşındaki M.T.'nin, 6'ncı kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek yaşının tespiti ve beden ve ruh sağlığı raporu aldırılmasına karar verildi.

Diyarbakır'da 2009 yılında ekmek almak için evden çıkan ve sokakta tanıştığı kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden M.T., rapor aldırılmak üzere Kadın Doğum Hastanesi'ne gönderildi. Raporda cinsel ilişkinin gerçekleştiği, ancak M.T.'nin bakire olduğu tesbit edildi. Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine soruşturma başlatılırken, M.T. ailesine teslim edildi.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, bir süre sonra emniyete çağırılan M.T., sabıkalılar albümünden şüpheli 21 yaşındaki S.T.'nin fotoğrafını teşhis etti. Soruşturma sırasında Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen M.T.'nin, ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. İstismarın yaşandığı yerdeki koltuk örtüleri ve M.T.'nin çamaşırları üzerinde yapılan incelemede de sperm örnekleri tespit edilirken, yakalanan S.T. tutuklandı. İncelemede mağdurenin iç çamaşırından alınan sperm ile S.T.'den alınan örneklerin birbiriyle biyolojik uyum sağladığı tespit edildi.

30 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede S.T.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin kabulünün ardından S.T.'nin yargılamasına 2010 yılında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesinde mağdurun yaşının küçük olduğunu bilmediğini belirten sanık S.T., zorla ve tehditle istismarda bulunmadığını söyledi.

İfadesi alınan mağdur M.T., "Sanık beni zorlamıştı. Evleneceğimizi ve beni İstanbul'a götüreceğini söyleyerek ikna etti. Bu şekilde 2 saat arayla, iki kez cinsel istismarda bulundu" dedi.

Sol kolu mühürlenerek sevk

Mahkeme 2010 yılındaki ilk duruşmada, mağdurenin tam teşekküllü devlet hastanesine sol kolu mühürlü olarak sevk edilip, fiili livata ile ilgili bulgu olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca mağdurenin Dicle Üniversitesine sevk edilerek, beden ve ruh sağlığı kurul raporu aldırılmasına hükmetti. İstenen raporlar alınırken mahkeme daha sonra mağdurenin yeniden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek, cinsel istismara maruz kalıp, kalmadığı, fiili livata bulgularının bulunup bulunmadığı ve mağdurenin kızlık zarının bozulup, bozulmadığına ilişkin de rapor alınmasına hükmetti. Daha önce Devlet Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu'na defalarca giden M.T.'nin ailesi ise, kızlarının psikolojisinin daha fazla bozulmaması için başka bir şehre yerleşip, Tıp Fakültesi'nden istenen raporları aldırmadı.

Sanık tahliye edildi, muayene işkencesi bitmedi

Mahkemenin ısrarı üzerine savcı polis merkezine talimat yazarak, mağdurun rapor için hastaneye götürülmesini istedi. Sanık S.T. 2 yıllık tutukluluktan sonra tahliye edilirken, Adli Tıp Diyarbakır Şube Müdürlüğü raporunda, mağdurenin 4 ayrı kurumda muayene edildiği belirtildi. Raporda, olaydan hemen sonra yapılan muayenede kızlık zarının sağlam olduğu, ancak bir yıl sonra Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede doğal çentik tespit edildiği belirtildi. Raporda, aradaki çelişkinin giderilmesi için mağdurenin tekrar muayene edilmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesine sevk edilmesi istendi.

Zorla götürülme kararı

Yargılama sırasında mağdur yeniden muayeneye gitmek istemezken, mahkeme M.T.'nin gitmek istememesi durumunda polis zoruyla sevk edilmesine karar verdi. M.T.'nin ikinci kez muayeneye gitmeyi reddetmesi üzerine mahkeme yeniden gerektiğinde zor kullanılarak götürülmesine hükmetti.

'Ruh sağlığı bozulmadı' raporu

M.T.'nin Adli Tıp Kurumu'na gitmek istememesi üzerine mahkeme mağdurun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek 7 kişiden oluşan doktor heyetinden rapor alınmasına karar verdi. Avukatların ikna etmesi üzerine Tıp Fakültesi'ne giden mağdura verilen raporda beden ve ruh sağlığının bozulmadığı belirtildi. Tıp Fakültesi heyet raporu ile Çocuk Hastanesi raporu arasında çelişki olduğunu belirten mahkeme, çelişkinin giderilmesi için mağdurenin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Aile 3 kez adres değiştirdi

Çocuklarının psikolojisinin bozulması üzerine bir daha rapor aldırılmasını istemeyen ailesi ise kendilerine ulaşılmaması için 3 kez adres değiştirdi. Davanın 25'inci celsesinde söz alan Avukat Gevriye Atlı, mağdurun olayı unutmak için başka bir yere taşındığını belirterek şunları söyledi:

"Biz mağduru Dicle Üniversitesi'ne götürmek için çok uğraştık. Mağdur Adli Tıp Kurumu'na gelmeyecektir. Bu karardan vazgeçilmeli. Ruh sağlığının bozulduğu Diyarbakır Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilmişti. 2012'den bu yana mağdurun bulunmasını ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini bekliyoruz. Ailenin nerede oturduğunu bilmiyoruz. Bu dosya nedeniyle 3 kez adres değiştirdiler."

Mahkeme mağdurenin adresinin tespit edilerek yaş tespiti ve beden ve ruh sağlığı raporunun alınması için, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'nci İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.