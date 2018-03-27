Tecavüz cinayetinde öldürülen gencin masum olduğu ortaya çıktı; iftira atan 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın (17) kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B., bulunduğu Hatay’da 'iftira' suçundan tutuklandı.

Olay, 14 Ağustos 2017'de merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Muhammet Reşit Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Emrah B., sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim" dedi, tutuklandı. F.N.B. ise psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

DNA raporları ortaya çıktı

F.N.B. mahkemede, Yıldırım ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söyledi. F.N.B., Muhammet Reşit Yıldırım'ın kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından raporda, 'Maktul Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denildi.

İtiraf edip özür diledi

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmasının en son yapılan celsesinde F.N.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Muhammet Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi. Mahkeme başkanının, "Daha önce bunları neden söylemedin?" sorusu üzerine F.N.B, "Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç.'ye bir şey olur, babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit'in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" dedi. Tekrar söz verilen sanık da "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim. Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit'in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

Oğlu öldürülen baba Ali Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada, "Çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettim. Bahsedilen kız defalarca oğluma mesaj atmış, tanışmak istemiş. Benim oğlum böyle bir insan değil. Hiç yok yere öldürüldü, üzerindeki bu kara lekenin kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.

F.N.B.'nin itirafının ardından konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay’da bulunan şüpheli F.N.B. 'iftira' suçundan gözaltına alındı.

İftira suçundan tutuklandı

Hatay'da gözaltına alınan F.N.B., soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ’iftira’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)