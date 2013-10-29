TEBAV Merih Celasun Ödülü bu kez 'Kentleşme'ye

TEPAV, Türkiye'nin yaşadığı yapısal problemlere önemli çözümler getirmiş olan Prof. Dr. Merih Celasun adına akademik çalışmaları ödüllendirmeye devam ediyor. "Merih Celasun 2013 Ödülü" için yapılacak yarışmanın konusu "Türkiye'de kentleşme ve iktisadi yansımaları" olarak belirlendi. Çalışmanın Türkiye'ye odaklanması, bunu yaparken de uluslararası tecrübe ve uygulama örneklerinden faydalanması bekleniyor.

Son başvuru 30 Nisan

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olan yarışmada, birinci seçilecek çalışmaya 10 bin TL ödül verilecek. Katılımcıların yarışmaya katılım için bu tarihe kadar özgeçmiş, başvuru formu ve yarışmaya katılacak çalışmanın tamamı ile bin kelimeyi geçmeyen özetini elektronik ortamda yarisma@tepav.org.tradresine iletmesi gerekiyor. Ödülün bu yılki jürisi Ahmet Yaman, Ayda Eraydın, Erol Taymaz, Esen Çağlar, İlhanTekeli ve Sibel Güven'den oluşuyor. Jürinin değerlendirmesinin ardından ödülü kazanan çalışma hem TEPAV'ın web sitesinde "Merih Celasun'a Saygı Günü" başlığı altında duyurulacak, hem de başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecek. "Merih Celasun Ödülü" de 2014 yılında, tarihi TEPAV tarafından belirlenecek olan "Merih Celasun'a Saygı Günü"nde düzenlenecek törenle sahibini bulacak.