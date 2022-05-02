TDP Genel Başkanı Sarıgül: Yargıda adaletsizlik olduğuna değil, pandemi koşulları münasebetiyle hızlı karar verildiği kanısındayız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da partililerle bayramlaştı. Af çağrısını yineleyen Sarıgül, "Yargıda adaletsizlik olduğuna değil ama pandemi koşulları münasebetiyle hızlı karar verildiği kanısındayız” dedi.

Sarıgül, Şişli'de bulunan TDP İstanbul İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Davul zurnayla karşılanan Sarıgül, partililerle bayramlaştı. TDP adına herkesin bayramını kutladığını belirten Sarıgül, Ramazan ayı boyunca tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi. "Hepimizin en büyük duası ve mutluluğu ülkemizin mutluluğudur" diyen Sarıgül, "Ülkemizin bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğu, bunun inşallah en güzel şekilde sağlayacak olan kadrolar Türkiye Değişim Partisi'nde yavaş yavaş emin, kararlı adımlarla buluşmaktadır" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir tarafını son bir yılda dolaştığını kaydeden Sarıgül, "Son 14 aylık süre içerisinde 365 bin kilometre yol yaptım ama o 365 bin kilometrelik yolda da hep sevgi tohumları ekmişiz, sevgi tohumları ekenler sevgiyle karşılanır. Oralarda sevgiyle ve saygıyla karşılandık" dedi.

"Çağrımız siyasi değildir, vicdanidir"

Sarıgül, cezaevindekilerin kader mahkumu olduğunu söyleyerek, "Affet Türkiyem, affet Türkiyem. Anneler için affet, babalar için affet, anneanneler için babaanneler için affet Türkiyem" ifadelerini kullandı. "Barışa barışa Türkiye'yi büyüteceğiz" diyen Sarıgül, "Yargıda adaletsizlik olduğuna değil ama pandemi koşulları münasebetiyle hızlı karar verildiği kanısındayız. Pandemi koşulları münasebetiyle dosyaların belki gözden kaçabilecek durumları vardır. O nedenle bu konuda sayısız öneriler alıyoruz. O nedenle biz genelde 'Affet Türkiyem' diyoruz. Barış için, kardeşlik için, kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiyem' diyoruz. Çağrımız siyasi değildir, vicdanidir" şeklinde konuştu. (DHA)