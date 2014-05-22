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Yaşam

TDK 'selfie' kararını verdi

Türk Dil Kurumu, vatandaşlardan gelen önerileri değerlendirerek, kendi fotoğrafını çekmek anlamına gelen "selfie"ye Türkçe karşılık olarak "özçekim"i seçti

22 Mayıs 2014 16:23

Sosyal medyada fenomen haline gelen “selfie” akımı kendi kendini çekmek anlamına geliyor. Bir süre önce Türkiye’de de popüler hale gelen “selfie” için Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe bir kelime arayışı başlatmıştı.            

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, TDK Bilim Kurulu bugünkü toplantısında "selfie" sözcüğünün Türkçe karşılığını "özçekim" olarak belirledi.

Yabancı sözlere karşılıklar bulma çalışmalarına geniş katılımı sağlamak ve konuya katkısı olabilecek herkesin görüşlerini alabilmek amacıyla yapılan çalışmada vatandaşlarında katkıda bulunması istenmişti.

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