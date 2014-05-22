TDK 'selfie' kararını verdi

Sosyal medyada fenomen haline gelen “selfie” akımı kendi kendini çekmek anlamına geliyor. Bir süre önce Türkiye’de de popüler hale gelen “selfie” için Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe bir kelime arayışı başlatmıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, TDK Bilim Kurulu bugünkü toplantısında "selfie" sözcüğünün Türkçe karşılığını "özçekim" olarak belirledi.

Yabancı sözlere karşılıklar bulma çalışmalarına geniş katılımı sağlamak ve konuya katkısı olabilecek herkesin görüşlerini alabilmek amacıyla yapılan çalışmada vatandaşlarında katkıda bulunması istenmişti.