TCDD'den YHT biletlerine zam!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) aylık abonman ücretlerinde yüksek oranlarda zam yaptı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan TCDD, uygulamanın 'zam değil, indirim oranlarında değişiklik' olduğunu belirtti.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, TCDD, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde 30 günlük abonman bilet ücretlerine yüksek oranlarda zam yaptı. Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya arası abonman ücretleri oranda zamlandı.

Zamla birlikte indirimler de kaldırıldı

TCDD tarafından abonman biletlere yapılan zamma göre fiyatlar şu şekilde oldu:

Ankara-Polatlı 220 TL'den 877 TL'ye çıktı.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL'den bin 687'ye çıktı.

Polatlı-Eskişehir 352'den bin 260 TL'ye çıktı.

Ankara-İstanbul 2 bin 100 TL'den 3 bin 847 TL'ye çıktı.

Yapılan zamlarla birlikte bazı indirimlerin de kaldırıldığı öğrenildi. Business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı.

Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı.

TCDD'den açıklama: Zam değil, indirim oranı değişikliği

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı açıklanırken, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

YHT'lerde geçerli 2 çeşit abonman paketi bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı.

Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir."

Açıklamada, YHT'lerin işlediği tüm parkurlarda geçerli ve business bölümünde yüzde 25 indirim sağlayan yeni aylık abonman paketlerinin uygulanmaya başlandığı, Ankara-Eskişehir arasında business ücreti 54,5 lira iken aylık abonman sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 41 lira olduğu ifade edildi.

Aylık abonman kartlarının ekonomi bölümünde gençlere yüzde 50, tam abonman kartıyla yüzde 25 indirim sağlayan yeni paketlerin uygulanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, Ankara-Eskişehir arasında ekonomi ücreti 37,5 lira iken tam abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücret 28,1 lira, genç abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 16 lira olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, YHT'lerde business ve ekonomide gidiş-dönüş bileti alan yolculara yüzde 15 indirim uygulanmaya devam edildiği de vurgulandı.