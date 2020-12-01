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Yaşam

TCDD'den Marmaray'daki aktarma indiriminin kaldırılmasına ilişkin açıklama: Ücretlendirme metrobüs ile aynı

"Marmaray, metrobüs gibi ana ulaşımın omurgası"

01 Aralık 2020 19:18

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, itirazı sonucu Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indiriminin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaparken, ücretlendirmenin metrobüsle aynı olduğunu savundu.

Marmaray'da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD'nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta UKOME'ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif de merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedilmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Genel Müdürlük, bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan, 'Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gidildiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceği' yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"Marmaray, metrobüs gibi ana ulaşımın omurgası"

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