TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın 131 yıllık tarihi binaya yaptırdığı PVC gece yarısı söküldü

TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın talebiyle İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu, 2. Abdülhamit döneminden kalma 131 yıllık tarihi binaya yapılan PVC, dün gece söküldü.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Buradan SİT kuruluna sesleniyorum; bu tarihi bina zarar görmüş mü? Bunu incelesinler. TCDD genel müdürüne de sesleniyorum; teftiş kurulunu görevlendirsin. TCDD bütçesinden bu yapıyı bozmak için harcanan PVC'nin parası ne kadardır? Ustalık, işçilik dahil ne kadar para harcanmıştır" dedi.

Tarihi binadaki kaçak tadilatın ardından TCDD ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması başlar başlamaz harekete geçti. TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın oturduğu lojman binasının balkonuna yaptırılan kaçak PVC doğramalar, gece yarısı operasyonuyla apar topar söküldü. Koruma altındaki binanın pimapenle kapatılan balkonu tekrar eski haline getirildi.

TIKLAYIN | TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can, 131 yıllık tarihi binaya PVC yaptırdı

"Yetkim yok"

Sökme çalışmasını kendilerinin yaptığını doğrulayan TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır, "Basına açıklama yapmaya yetkim ve selahatim yok. Genel müdürlüğümüzün basın müşavirliği gerekli açıklamayı yapacaktır" demekle yetindi.

"SİT kuruluna sesleniyorum; bu tarihi bina zarar görmüş mü?"

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün itirazına rağmen yapılan kaçak tadilatı Sünger Bob'a benzeten ve tepkisini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise gece yarısı başlatılan sökme operasyonunun ardından yeni bir açıklama yaptı.

Sertel, "Birincisi; tarihi bir binaya, bir tarihi esere zarar verdiler. İkincisi; devletin parasını tarihi binaya zarar vermekte kullanıp masraf yaptılar. Bu Türkiye'nin gündemine gelince dün gece yarısı apar topar PVC'leri söküp binayı eski haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan SİT kuruluna sesleniyorum; bu tarihi bina zarar görmüş mü? Bunu incelesinler. TCDD genel müdürüne de sesleniyorum; teftiş kurulunu görevlendirsin. TCDD bütçesinden bu yapıyı bozmak için harcanan PVC'nin parası ne kadardır? Ustalık, işçilik dahil ne kadar para harcanmıştır? Bunların bu kişiden (Cüneyt Can'ı kast ediyor) tahsil edilmesi lazım ve soruşturma açmaları lazım" diye konuştu.

Türkiye'nin artık önüne gelenin ve her kafasına esenin her şeyi yaptığı bir ülke olmaktan çıkması gerektiğini belirten CHP'li Sertel, "Tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız, korumalıyız. Bunu eğer bir resmi devlet memuru yapıyorsa elbette bir cezası olmalıdır. Alsancak Garı'ndaki tüm yapıların ve eski, tarihi tekel binalarının da korunması ve önümüzdeki nesillere taşınması gerekiyor" dedi.