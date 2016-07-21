T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM'yi bombalayan uçakların kalktığı üssün komutanı tutuklandı

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, tutuklandı

21 Temmuz 2016 22:21

Ankara'da TBMM başta olmak üzere birçok noktayı bombalayan savaş uçaklarının kalktığı Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan bazı subayların kalkıştığı 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturması Diyarbakır'da da devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebi ile 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tuğgeneral Deniz Kartepe, hakkında tutuklama kararı verildi.

Darbe girişimi sırasında Ankara'da TBMM başta olmak üzere bir çok noktayı bombalayan savaş uçaklarından 6'sının Diyarbakır'da bulunan 8'nci Ana Jet Üssü'nden kalktığı ortaya çıktı. Diyarbakır'daki pilotların da aralarında bulunduğu 37 kişi tutuklandı.

Ankara'yı bombaladıkları belirtilen 6 savaş uçağı bir daha Diyarbakır'a geri dönmezken, başka üslere indiği öğrenildi.

ETİKETLER

TBMMDiyarbakır Ana Jet Üs KomutanıTuğgeneral Deniz Kartepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24