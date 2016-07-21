TBMM'yi bombalayan uçakların kalktığı üssün komutanı tutuklandı

Ankara'da TBMM başta olmak üzere birçok noktayı bombalayan savaş uçaklarının kalktığı Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan bazı subayların kalkıştığı 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturması Diyarbakır'da da devam ediyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebi ile 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tuğgeneral Deniz Kartepe, hakkında tutuklama kararı verildi.



Darbe girişimi sırasında Ankara'da TBMM başta olmak üzere bir çok noktayı bombalayan savaş uçaklarından 6'sının Diyarbakır'da bulunan 8'nci Ana Jet Üssü'nden kalktığı ortaya çıktı. Diyarbakır'daki pilotların da aralarında bulunduğu 37 kişi tutuklandı.



Ankara'yı bombaladıkları belirtilen 6 savaş uçağı bir daha Diyarbakır'a geri dönmezken, başka üslere indiği öğrenildi.