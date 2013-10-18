Kısa dönem askerlik için TBMM'ye başvuru

TBMM Dilekçe Komisyonu'na kısa dönem askerliğin de 6 aydan 4 aya indirilmesi için başvuru yapılıyor. İlk imzacısının Samet Devir olduğu dilekçelerde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili açıklaması anımsatıldı.

Bu açıklamada, uzun dönem askerlik süresinin 12 ay olacağı belirtilirken, kısa dönem askerliğin aynı kalacağının ifade edildiği aktarılan dilekçelerde, kısa dönem askerlik süresinin de 6 aydan 4 aya indirilmesi istendi.

Dilekçe çok sayıda kişi tarafından imzalandı.