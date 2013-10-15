Arınç: Askerlik önümüzdeki ay kısalır

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, uzun süreli askerliğin 12 aya indirilmesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Arınç, bütün milletin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Allah tekrarına eriştirsin. Bunlar mutlu olduğumuz günlerdir. İnşallah milletçe ve bütün İslam alemi, huzur içerisinde, sukunet içerisinde güzel bir bayram geçirir ve inşallah güzel günlerin müjdecisi olur" ifadesini kullandı.

Kurban bayramlarının, aynı zamanda hac ibadetinin yapıldığı günler olduğunu anımsatan Arınç, şunları kaydetti:

"Dün Arafat'taydı Müslümanlar. Bugün de inşallah hacı oldular. Milletimizden binlerce, onbinlerce insan da bu yıl hacca gitti. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye 'den hacca giden bütün kardeşlerimizin haclarının kabul olmasını diliyorum. Onlara inşallah eşleriyle, çocuklarıyla, aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bütün milletimiz de büyük bir sevinç içerisinde, kardeşlik ve huzur içerisinde bu bayramı idrak edecektir. Hepimiz vazifelerimizi yapacağız."

"Askerliğin kısaltılmasına ile ilişkin bir takvimin olup olmadığı" sorusu üzerine Arınç, askerliğin 12 aya ineceğini ve bayramdan sonra yapılacak düzenlemelerle bu süreyi dolduran askerlerin terhis edileceğini belirtti.

Arınç, "Zannediyorum, önümüzdeki ay içerisinde böyle bir düzenleme gerçekleşir. Şimdiden askerlerimize hayırlı teskereler diliyorum. Bundan sonra da görevlerini yapacak kardeşlerimize, gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bu düzenlemenin, demokratikleşme paketi içerisinde bulunmadığını hatırlatan Arınç, "Ama bildiğiniz gibi bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Kısa süreli askerlik aynı kalmakla birlikle uzun süreli askerlik 12 aya indirilmiş oldu. Daha doğrusu indirilecek inşallah. Önümüzdeki aydan itibaren de bu süreyi dolduranlar terhis edilecek. Yeni askere gidenler de 12 ay üzerinden gitmiş olacaklar" diye konuştu.

Bayram namazı sonrasında camideki vatandaşlarla bayramlaşan Arınç, kendisinden ricada bulunan gençlerle de topluca fotoğraf çektirdi.