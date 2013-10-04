Kısa dönem askerlik 4 aya indirilebilir

AKP cephesinden zorunlu askerlik hizmetine ilişkin bir açıklama da AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Elitaş, askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili bir soru üzerine, "Hükümetin gündeminde, askerlik süresi ile ilgili bir düzenleme var. İnşallah en yakın zamanda gündeme gelir. Biran önce olması askerlik bekleyenleri rahatlatmaya dönük bir çalışma olmuş olur ama süresinin ne kadar olacağı, hem Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda, TBMM bu konuda en son kararı verme organıdır" diye konuştu.

Elitaş, konuşmasının devamında, kısa dönem askerliği 4 aya indirebileceklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece katılığı televizyon programında, uzun dönemi 12 aya indireceklerini, kısa dönemin ise 6 ay kalacağını söylemişti. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da zorunlu askerliğin zamanla tamamen kaldırılabileceğini belirtti.

Aslında Erdoğan, ilk sinyalleri 2010 yılında vermişti. Başbakan askerlik süresinin kısaltılması ve uzun dönem ile kısa dönem askerliğin birleştirilmesiyle ilgili TSK'nın çalıştığını söylemiş, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'den brifing almıştı. Ama adım atılmadı.

Barış süreci başarılı olmalı

3 yıl sonra, 2013 yılı Mayıs ayında AKP'nin Kızılcahamam Kampında konu tekrar gündeme geldi. Milletvekillerinin soruları üzerine o dönem Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, çözüm sürecini hatırlatıp, "Süreç başarılı olursa asker ihtiyacımız azalabilir" mesajını vermişti.

Kısa dönem de kısalabilir

5 ay sonra, çözüm sürecine ilişkin tartışmalar sürerken konu bir kez daha gündemde. 15 ay olan uzun dönem zorunlu askerlik 12 aya indirilecek, kısa dönem ise 6 ay olarak kalacak. Ama, AKP Grup Başkanvekili kısa dönem için de Meclis'te değişiklik yapılabilir mesajını verdi. Elitaş, "Altı ay biraz daha revize edilebilir bir hale gelebilir belki. Bilgiye dayanarak değil, niyet olarak aklımdan geçeni söylüyorum. Yani 4 ay da olabilir" diye konuştu.

Düzenleme 1 hafta içinde yasalaşabilir

Sürenin yanısıra, yeni düzenlemenin şu an askerlik görevi yapanları kapsayıp kapsamayacağı da merak konusu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Detaylar yasa ile belli olacak" dedi. Sürecin hızlı işleyeceğinin mesajını verdi.

AKP'liler muhalefetin engellememesi halinde askerliğin süresinin kısalmasına ilişkin düzenlemenin, Meclis'e geldikten sonra 1 hafta içinde yasalaşacağı görüşünde.

BDP destekliyor, CHP çekimser, MHP temkinli

Muhalefetten de bu konuda açıklamalar yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genelkurmay Başkanlığı'nın yaklaşımının önemine işaret etti. Öztrak, "Genelkurmayla değerlendirilir bu konular" dedi.

MHP ise konuya temkinli yaklaştı. MHP Uzlaşma Komisyonu Üyesi Oktay Öztürk ise, yaptığı açıklamada, "Bizim coğrafyamız netameli bir coğrafya. Bir iri diri olmalı. Türkiye'nin gücünü aldığı şeylerle fazla oynamamak lazım. Uzmanlarla değerlendiririz, sonra bir görüş açıklanır" dedi.

Askerliğin kısalmasına BDP'den ise tam destek geldi. BDP'li Bengi Yıldız, "Bu alanladaki tüm düzenlemelere daima destek veririz. ABD'deki gibi kısalmalı ama vicdani red hakkı da tanınmalı" diye konuştu.