TBMM’de yemin töreni yarın

1 Kasım’da seçilen milletvekilleri yarın TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek. Yemin töreninin yapılacağı birleşimi en yaşlı üye olması nedeniyle geçici TBMM Başkanı sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yönetecek.

Cumhuriyet’in haberine göre, milletvekillerinin yemin töreni yarın TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek. Yemin töreninin yapılacağı birleşimi en yaşlı milletvekili olan Deniz Baykal geçici TBMM Başkanı sıfatıyla yönetecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapacak. Bunlardan biri de Abdullah Öcalan’ın yeğeni Dilek Öcalan olacak.

Yemin töreninin ardından Meclis Başkanı seçimi 22 Kasım’da yapılacak. TBMM Başkanı seçimi turlarının aynı günde tamamlanması planlanıyor. Başkanlık için adaylar 5 gün içinde başvuracak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 367, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu, 276 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye Başkan seçilecek. 317 milletvekiline sahip AKP’nin adayının 3. turda seçileceği ifade ediliyor.

Geçici Başkan Baykal’a, en genç 6 milletvekili kâtip üye olarak eşlik edecek. 26. dönemin en genç milletvekilleri HDP’li Tuğba Hezer Öztürk, Dilek Öcalan, Burcu Çelik Özkan ve Ayşe Acar Başaran, AKP’li Sena Nur Çelik, CHP’li Eren Erdem. Öcalan yemin töreni nedeniyle ikinci kez Başkanlık Divanı’nda görev yapacak.

AKP, yeni dönemde 25. Dönem’de kaybettiği orta sırayı alarak Genel Kurul’da oturacak. AKP’nin yanında CHP, CHP’nin yanında HDP, HDP’nin yanında, en sağdaki sırada ise MHP Grubu yer alacak. MHP’li bazı milletvekilleri, HDP Grubu’nun arka sıralarında oturacak. HDP’li bazı milletvekilleri CHP Grubu’nun arka sırasında yer alacak. CHP’li bazı milletvekilleri de AKP Grubu’nun arka sıralarında oturacak.