TBMM'de son 1 yılda 3 bin 449 soru önergesi cevapsız kaldı

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın 6 bin 387 yazılı soru önergesinin işleme alındığını, 3 bin 449’unun cevaplandırılmadığını bildirdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlara yöneltilmiş olan 6 bin 387 yazılı soru önergesinin işleme alındığını, 3 bin 449’unun cevaplandırılmadığını bildirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın soru önergesini yanıtlayan Aydın, 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 26. Yasama Dönemi’nde TBMM Başkanlığınca; Başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlara yöneltilmiş olan 6 bin 387 yazılı soru önergesinin işleme alındığını bunlardan 440’ının süresi içinde, 1661’inin süresi geçtikten sonra olmak üzere toplam 2 bin 101’inin cevaplandırıldığını, 3 bin 449’unun cevaplandırılmadığını söyledi. Aydın, 837 yazılı soru önergesinin ise işlemde olduğunu ifade etti.