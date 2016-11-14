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Sosyal Güvenlik

TBMM'de mermer parçası işçinin başına düştü

Olaya ilk müdahale tıp doktoru CHP'li Çıray tarafından yapıldı

14 Kasım 2016 20:23

15 Temmuz Darbe girişiminde bombalanarak ağır hasar alan ve tadilatı devam eden TBMM binasında bir mermer paçası işçinin başına düştü. 

Olay, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan A.Ü.’nün zeminde Meclis’te çeşitli yerlere gönderilmesi için hazırlanan çiçekleri düzenlerken yaşandı. 

Üst katta cam kenarından kopan mermer parça A.Ü.’nün başına isabet etti. Olaya ilk müdahale yakınlarda bulunan tıp doktoru CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri için Meclis'te bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ da en alt kattaki camdan geçerek A.Ü.’nün durumunu kontrol etti. 

Yaralı A.Ü., gelen ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı. Meclis idaresi olayın ardından mermer parçanın düştüğü alanı şerit içerisine aldı.

 

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