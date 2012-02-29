TBMM'de 'Kemalist Diktatörlük öldürüyor' tartışması!

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın "Kemalist diktatörlüğün bir huyu var; öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da 'İngiliz ajanı' diyor" sözleri gerginliğe neden oldu.

Altan Tan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, tasarıda yer alan düzenlemelerin intibak olmadığını, kısmi bir iyileştirmeden öteye geçemediğini savundu.

Hocalı ve Saraybosna'daki katliamların aynı vicdanla kınanması gerektiğini belirten Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şekilde ırkçılığın bataklığına saplanmamız lazım. İskilipli Atıf Hoca ile ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Dün çok şanssız bir konuşma oldu burada. Bir arkadaşımız rahmetli İskilipli Atıf Hoca'yı İngiliz ajanlığıyla ve vatan hainliğiyle suçlamaya kalktı.

Bunu esefle kınıyorum. İskilipli Atıf Hoca, mazlum ve mağdur bir Müslümandır. Kemalist diktatörlüğün katlettiği on binlerce insandan sadece biridir. Onun da anısı önünde rahmet eğiliyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Kemalist diktatörlüğün bir huyu var; öldürüyor,

asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da 'İngiliz ajanı' diyor. İngilizler, bir kurşun atmadan İstanbul'dan çıktılar ve Ankara hükümetine İstanbul'u teslim ettiler.

İngilizler ile ne yaptınız, siz bunları anlatın. Şeyh Said için yapılanları söylüyordunuz. Bu memlekette mağdur ve mazlumlara hiçbir şekilde hakarete izin vermeyeceğiz. Ne Şeyh Said ne de İskilipli Atıf Hoca hakkında. Gönüllüyseniz bir komisyon kuralım, İstiklal Mahkemesi zabıtlarına bakalım."

'İşbirlikçiler...'

Bu sözler üzerine ayağa kalkan çok sayıda CHP milletvekili, Tan'a tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, "Nasıl konuşuyorsun? Sen o insanların sayesinde buradasın. Kurtuluş Savaşı'na dil uzatıyorsun" diye bağırdı.

Aslanoğlu, kendisine "eski çamlar, bardak oldu" diyen Tan'ın üzerine yürüdü. Aslanoğlu ile Altan Tan'ın arasına CHP ve AK Parti milletvekilleri girdi.

Bu arada, bazı CHP milletvekilleri, AK Parti milletvekilleriyle de tartıştı.

Tan'ı kınadığını belirten MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da "Bakın, görüyor musunuz? AKP ile BDP'in işbirlikçilerini burada görün" diye bağırdı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam birleşime ara verdi.