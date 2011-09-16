TBMM’de İsrail Dostluk Grubu tartışması

Hülya Karabağlı/ANKARA





T24 - Siyasi ilişkilerde kriz yaşanan İsrail’le, parlamentolar arası dostluk köprüsünün kurulup kurulmayacağı tartışılıyor. TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, yeni dönemde kurulması öngörülen 105 dostluk gurubu için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Bu ülkeler arasında İsrail’de yer aldı. Bakanlıktan, kurulacak dostluk gurupları ve İsrail konusunda olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.







Genel kuruldan vize alması gerekiyor





Bakanlıktan, TBMM’de İsrail Dostluk Grubu kurulması için olumlu yanıt gelse bile bu sorunun bittiği anlamına gelmiyor. Dostluk Gurubu kurulması için önce bir milletvekilinin 10 kişilik Kurucular Kurulunu oluşturması gerekiriyor.





Bu sayı bulunduğu takdirde TBMM Başkanlığı’na, dostluk gurubunun kurulması için başvuru yapılıyor. Ancak, kritik süreç bu noktada başlıyor. Çünkü, bir gurubun tam anlamıyla kurulması için TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi gerekiyor. Genel kurul kararı olmadan kurulmuş sayılmıyor.







CHP: TBMM dostluk köprüsünü atmamalı





Kulislerde, AKP’nin bu işe soğuk baktığına dikkat çekilirken son söz hükümet kanadından gelecek işarete bağlı. Son iki yılda sert rüzgarlara rağmen üyelikten istifa etmeyen CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer yeni dönemde de dostluk gurubuna sıcak bakıyor. Seçer, T24’e,“ Dostluk grubu devam etmeli. Parlamentolar arası ilişkiler krize dönüşmemeli” dedi. Atatürk’ün dış politika için söylediği, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinin ne kadar önemli olduğunun yeniden anlaşıldığını söyleyen Seçer, “Eğer, bir ülke ile sorun varsa diyalogla çözülmeli. TBMM bu yolu kapatmamalı".







300’e yakın milletvekili istifa etmişti







Geçtiğimiz yasama döneminde Mavi Marmara gemisiyle tırmanan gerginlik TBMM’ye yansımıştı. AKP’li Nursuna Memecan’ın başkanlığını yaptığı İsrail’le dostluk grubunda istifa zinciri yaşanmıştı. CHP’li birkaç milletvekilinin dışında 300’e yakın üye istifa etmişti.









