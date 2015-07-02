TBMM'de ikinci perde Meclis Başkanlık Divanı; hangi parti kimi aday gösterecek?

Türkiye’de yeni hükümet kurma çalışmaları için Başkanlık Divanının oluşumu beklenirken HDP yeni yasama döneminde aynı oranda milletvekili çıkaran MHP ile eşit haklardan yararlanacak. HDP, ilk kez bir başkanvekili çıkararak Genel Kurul oturumlarını yönetecek. Kulislerde, 32 kadın milletvekili olan HDP’nin içlerinden bir ismi başkanvekili olarak belirleyeceği söyleniyor. Böylelikle, Genel Kurul oturumlarında artık HDP’li dönem de başlıyor. CHP ise, yarın basına kapalı seçimli bir gurup toplantısı yapacak. İdare amiri, katip üye ve başkanvekili seçimi yapacak. CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, idare amirliği ve katip üyelik için milletvekillerinden adaylık talepleri olduğunu söyledi. MHP kanadında ise Divan üyeliklerinin kimler olduğu konusunda henüz bir bilgi yansımadı.

CHP’li Özel: Biz yeni makamlar yaratmayacağız

Başkanlık Divanı’nın iç tüzük hükmüne göre 15’de kalıp kalmayacağı, daha yukarı çekilip çekilmeyeceği partilerden gelecek önerilere göre, Danışma Kurulu’nda belirlenecek. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “ Biz yeni makamlar yaratma niyetinde değiliz. O nedenle, geçen yasama dönemindeki tablo bizim için uygun” dedi. MHP’nin HDP ve MHP’nin aynı oranda milletvekili çıkarması Divan’da eşit oranda temsil hakkı getiriyor. Ancak, her iki partiden biri için katip üyeliği açısından bir kura çekimi de olabilir.

Kanun ve Kararlar Müdürlüğü , Danışma Kurulu toplantısı için çeşitli seçenekler hazırladı. Divan sayısına göre, üyelik dağılımını gösteren cetvel hazırladı. Divan’ın 17, 18 ya da 20 kişiden oluşması durumunda partilere düşecek üyelikler tek tek çıkarıldı.

AKP’nin tek başına karar alması zor

13 yıldır Başkanlık Divanı’nda sayısal çoğunluğu elinde tutan AKP’nin bundan sonra tek başına karar alması güçleşti. AKP, CHP, MHP ve HDP’den biri istediği kararı çıkarmak için diğeriyle uzlaşmak durumunda kalacak. Divanda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınıyor. MHP, ağır eleştirilerde bulunduğu HDP ile aynı Divan kararlarına imza atacak.

İç tüzük hükmü şöyle:

MADDE 11– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna bildirir.

Başkanlık Divanındaki görev yerleri, başkanvekillikleri için -iki adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti grubuna ait olmak üzere- oranı en yüksek olandan başlayarak sıra ile dağıtılır.

Kâtip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılır.

Siyasî parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterir. Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekillikleri, kâtip üyelikleri ve idare amirlikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Bu görevlerde herhangi bir suretle boşalma olması halinde, yeni seçilen divan üyesi, eskisinin görev süresini tamamlar