TBMM’de ikinci Kürtçe krizi

‘Resmi dile itirazımız yok’

Kapanış konuşması da Kürtçe

Yasaksa çarşaflılar da gelmemeli

Yasaya göre yasak

İnceleme başlatıldı

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, kendilerinin Türkiye'de resmi dilin Türkçe olmasına herhangi bir itirazlarının olamayacağını belirtti. Türk, konuşmasının son bölümünü Kürtçe olarak yaptı.Türk, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, 21 Şubatın ''Dünya Anadili Günü'' olarak kutlandığını ifade ederek, 21. yüzyılın, çok dilliliğin önem kazandığı, halkların anadiline ve kültürlerine sahip çıkma bilincinin geliştiği bir yüzyıl özelliği taşıdığını bildirdi.Anadilin korunması için uluslar arası sözleşmelerin önemli olduğunu vurgulayan Türk, ''Çok dillilik bir zenginliktir. Bu zenginliğin korunması ve yaşatılması, çağın bir gereğidir. Dünya üzerindeki bütün diller masumdur, güzeldir ve halkların kardeşliği yaklaşımıyla aslında bütün diller de kardeştir. Herhangi bir dilin bir ülkeyi veya toplumu böleceği iddiaları sadece ırkçı ve tekçi söyleme sahip düşünceleri besler. Yoksa bir devlete mensup bütün vatandaşların anadillerinin aynı olduğu, ya da aynı olması gerektiği gibi çağ dışı yaklaşımı savunmak demokrasi ile bağdaşmaz'' diye konuştu.Kürt dilinin yasal ve anayasal düzenlemeyle güvence altına alınmadığını söyleyen Türk, TRT 6'dan Kürtçe yayın yapılmasına rağmen bunun yasal güvencesi olmadığını ileri sürdü.DTP'li milletvekilleri veya belediye başkanlarının Kürtçe konuştukları için cezalandırıldığını, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde Kürtçe konuştuğunu iddia eden Türk, ''Yani Kürtçe Kürtlere yasak ancak AKP'ye ve devlete serbesttir'' dedi.Kürtçenin önündeki engellerin kaldırılması için çok sayıda kanun teklifi verdiklerini ancak gündeme alınmadığını belirten Türk, ''Bizim Türkiye'de resmi dilin Türkçe olmasına herhangi bir itirazımız olamaz, ancak yerel yönetim gibi, eğitim alanı gibi, basın yayın alanı gibi, ya da yerel meclisler gibi alanlarda Kürtçe üzerindeki bütün yasakların kalkması ve Anayasal güvenceye bağlanması talebimizin de son derece gerçekçi bir insani talep olduğunun anlaşılmasını istiyoruz'' diye konuştu.DTP Genel Başkanı Türk, ''hem Dünya Anadil Günü olması, hem Kürtçe üzerindeki anlamsız baskı ve yasakların sürüyor olması, hem anadil korkusunun yapay bir korku olduğunu anlatmak açısından'' konuşmasının bundan sonraki bölümünü anadilinde sürdüreceğini bildirdi.Türk'ün Kürtçe konuşmaya başlaması nedeniyle Meclis TV'den canlı verilen Grup Toplantısı yayını kesildi.Türk'ün 10 dakika süren Kürtçe konuşmasının ardından TBMM Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş da kapanış konuşmasını Kürtçe yaptı.Ahmet Türk, Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularına, ''Bu grubumuzun bir çalışması. Dillerin güzelliğinden, kardeşliğinden söz ediyoruz. Günümüz dünyasında dillerin meşru olması, dillerin bir zenginlik olduğu mantığıyla bugünün yaşatılması gerekiyor. Şimdi birileri çıkacak efendim Parlamentoda böyle bir şey... Eğer bu ölçü ele alınırsa o zaman çarşaflılar da Meclise gelmemeli. Biz burada dillerin güzelliğini anlattık. Bu, dillerin yasal engellerin ortadan kaldırılması konusunda Türkiye için bir fırsat; bu mesajı vermek için yaptık'' karşılığını verdi."Siyasi Partiler kanunu gereğince Meclis Kürsüsünde ve toplantılarında Türkçe'den başka dilde konuşma yapılamayacağı hükmü doğrultusunda yayımınızı kesmek zorunda kaldık. Bu nedenle seyircilerimizden özür diliyoruz." Ardından Meclis TV normal yayın akışına devam etti.Siyasi Partiler Yasası’nın 81. Maddesi’nin C bendi şöyle diyor: Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe’ den başka dil kullanamazlar; Türkçeden başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür.DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün meclis grubunda yaptığı Kürtçe konuşmayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kürtçe konuşma yapılması ile ilgili inceleme başlattığı bildirildi.