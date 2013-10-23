TBMM'de 'iç tüzük' gelecek hafta çalışmalarına başlıyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis İçtüzüğü için grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Üzerinde uzlaşma sağlanamayan 21 madde için çalışma kararı alındı. Buna göre, dört siyasi partinin gurup başkanvekili 30 Ekim’den itibaren haftanın iki günü çalışma yapmayı planladı. 2 Aralık’a kadar mesai sürdürülecek.

İç tüzük toplantısına, Çiçek’in yanı sıra, Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu ve BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken katıldı. 1,5 saat süren toplantıda, geçen yasama yılında Meclis'te kurulan İçtüzük Uzlaşma Komisyonu'nun yeni İçtüzük çalışması ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan maddeler ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in partilerin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altay, 6,5 ay çalışan TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde uzlaşma sağlayamadığı 21 maddenin bulunduğunu anımsatarak, dört partiden birer grup başkanvekilinin bu maddeleri masaya yatıracağını kaydetti.

CHP: Türban gündemde yok

Bir gazetecinin, başörtülü milletvekiline ilişkin içtüzük değişikliğinin gündeme gelip gelmediği sorusuna Altay, "Meclis Başkanı, bunu gündeme getirmedi. Siz gündeme getirdiğiniz için, basının bu konuyu gündeme getirmesinin, Meclis Başkanı'nın verdiği beyanatlardan kaynaklandığını ve bunun doğru olmadığını söyledim. Sayın Meclis Başkanı, içtüzük komisyonu çağrı yazısıyla birlikte böyle bir sözü kendisi söyledi. Ben de Meclis'in 90 yıllık geleneğini korumanın, önce Meclis Başkanı'nın görevi olduğu hatırlatmasını yaptım. Toplantıda, ayrıca bu konu gündeme gelmedi" karşılığını verdi.

Altay, parlamentoların içtüzükleri, yazılı kuralları olduğu gibi bağlı oldukları anayasaların, geleneklerinin bulunduğunu dile getirdi. Altay, parlamentonun da kurulduğu günden bu yana geleneği olduğunu belirterek, bunu korumanın önce Meclis Başkanı'na düşeceğini söyledi. CHP'li Altay, "Umarım bu geleneği koruma konusunda, Sayın Başkan üzerine düşeni yapar. Bu kadar sorun varken, Türkiye'yi türban gündemine hapsetmek, iktidara da hiçbir şey sağlamaz" dedi. Altay, Çiçek'in bu konuda yaptığı yorumunun sorulması üzerine ise "Bu konuda yorumu yok. Sanıyorum benim eleştirime hak vermiştir" görüşünü dile getirdi.

Elitaş: 2 Aralık’a kadar süre

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu'nun 2 Aralık 2013 tarihine kadar çalışacağını belirterek, "2 Aralık tarihi son tarih. Uzlaşıldı uzlaşıldı, uzlaşılmadı bitti" dedi.

Elitaş, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in partilerin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin soruları yanıtladı.

Toplantının içeriğine ilişkin Elitaş, prensipler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Yine dönüşümlü başkanlık sistemi halinde yapıyoruz. 30 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da ilk toplantımızı yapacağız. Sıralama BDP, MHP, CHP ve AK Parti şeklinde olacak. İlk BDP Grup Başkanvekili başkanlığında toplantımızı yapacağız" dedi. Elitaş, 2 Aralık 2013'e kadar çalışma kararı aldıklarını belirterek, "2 Aralık tarihinde bu işi bitirmeyi planlıyoruz. Zaten 21 madde üzerinde konuşacağız. Öbürlerinde uzlaşıldı diye kabul ediyoruz" dedi.