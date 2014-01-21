TBMM'de HSYK görüşmeleri gerilimli başladı

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’nın yapısında değişiklik öngören tartışmalı Kanun Teklifinin görüşmeleri öncesi gerilim yaşandı.

Genel Kurul’da HSYK Teklifi’nin bugün ele alınmasına ilişkin AKP’nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında, siyasi tansiyon arttı. Gruh önerisi hakkında bilgi vermek üzere kürsüye gelen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı konuşturmayan CHP’li milletvekilleri, bir taraftan sıra kapaklarına vururken diğer yandan da salona Komisyon raporu ile gündem fırlattılar.

'Biliyorum emir kulusunuz ama Meclis'i bu kadar düşürmeyin'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Teklifin tasarı olarak yazıldığını” belirterek “Sıra sayılı raporda yer almayan bu düzenleme görüşülemez” diye tepki gösterdi. İnce, Adalet Komisyonu raporunun 19 sayfasında hata yapıldığını ve raporda “Hükümetin teklif ettiği metin” ifadesinin kullanıldığını, oysa Kanun Teklifinin 77 milletvekili tarafından verildiğini ifade etti. İnce “kanun teklifi ile Kanun Tasarısı farkını bilmeyenden milletvekili olmaz. Meclis’i hükümet baskısı altına almaya çalışıyorsunuz, bunu yapamazsınız. Bu metin görüşülemez, çünkü kanun sakatlanmış, Genel Kurul yanlış bilgilendirilmiş. Metin acilen geri çekilmeli. Ben Meclis Başkanlığına yazılı başvurdum, sonucu beklemek zorundasınız. Biliyorum emir kulusunuz da Meclis’i bu kadar düşürmeyin” dedi. Oturumu yöneten Meclis başkanvekili Sadık Yakut’un tutumunun yanlış olduğunu savunan İnce’ye MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da destek verdi ve usul tartışması açılması istendi.

'Size güvenimiz yok'

Açılan usul tartışmasında, söz alan muhalefet milletvekilleri, Teklifin geri çekilmesini istediler. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, AKP ve Hükümeti kastederek “Bizim size güvenimiz yok. Her yeni duruma göre hukuku arka bahçeniz yapamazsınız. Biz, herkesin sığınacağı bir hukuk limanı istiyoruz” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar “HSYK’nın değişmesi sistemin kökten değişmesi anlamına geliyor. Bunu size yaptırmayacağız arkadaşlar. Buna izin vermeyeceğiz. Çoğunluk olmak her şey değil. Meclis’in görevi Başbakan’ı kurtarmak değil… Buradan uyarıyoruz, HSYK teklifini geri çekin. Bu halk bunu kabul etmez” diye konuştu. Daha sonra söz alan AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un konuşmasını sıra kapaklarına vurarak engellemeye çalışan CHP’liler, kürsünün önüne komisyon raporu ve gündem fırlattılar.

Genel Kurulda gerilimin artması üzerine, Başkanvekili Sadık Yakut, görüşmelere bir saat ara verdi.