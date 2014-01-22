Muhalefet, meclis kürsüsünü işgal etti

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’nın yapısında değişiklik yapılmasını içeren Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde CHP ve MHP’li grup başkanvekilleri, başkanlık kürsüsünü işgal etti.

Genel Kurul’da verilen bir saatlik aranın ardından, AKP Grup önerisinin görüşmelerine devam edildi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, AKP Grup önerisi üzerinde konuşurken, İzmir’de yapılan bir operasyonla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın soruşturmayı yürüten savcıyı arayarak “soruşturmayı durdurmasını istediği” yönündeki iddiaları hatırlatıp AKP’li milletvekillerine dönerek “Bundan utanmıyor musunuz? Burası derebeylik mi? HSYK Teklifinin Anayasaya aykırı olduğunu siz de biliyorsunuz. Kendinize de Türkiye’ye de yazık ediyorsunuz. 17 Aralık’tan beri bir telaş içindesiniz. Bu Teklif, Başbakan Erdoğan’a padişahlık yetkisi veren bir düzenlemedir. Çete diyorsunuz. 11 yıldır çete dediğiniz bu insanlarla kucak kucağa idiniz. Ucu size dokununca çete demeye başladınız. Siz değil misiniz, TIR’ları aratmayalım diye MİT Müsteşarı için önceden kanun çıkaran?... Kantar sizi tartmaya başlayınca aklınız başınıza geldi” dedi.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, “Bizim hepimizin sığınacağı bir yargı sistemi olmalı. Gerçek anlamda bir yargı sistemi çıkarmak istiyorsanız, başımız gözümüz üzerine… Sabahlara kadar çalışalım ve bir gün hepimize lazım olacak olan yargı sisteminin yeniden yapılanması için kanun çıkaralım. Ama gerçek böyle değil. HSYK’yı görüşürken askeri yargıyı düşünmüyorsunuz. Böyle davrandığınız için sizin siyasetinizi sorgularız. Benim Roboski’de öldürülen 34 insanımın katilleri nerede bilinmiyor, bulunması için HSYK’dan bir kelime laf bile çıkmıyor… Siyasi partiler bir cemaat gibi işliyor ve özgürlükleri içimize sindiremiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkanlık kürsüsü işgal edildi

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından AKP Grup önerisi kabul edildi ve HSYK Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. Ancak, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural “İçtüzük hükümleri yerine getirilmediği için görüşmelere geçilemeyeceği, Başkanvekili’nin İçtüzüğü ihlal ettiği ve bu nedenle usul tartışması açılması” talebinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Teklifi görüşemezsiniz. Aksi halde İçtüzük ve Anayasayı ihlal etmiş olursunuz” dedi. Başkanvekili Sadık Yakut’un “yeni bir usul tartışması açılmasına gerek olmadığı” yönündeki açıklaması üzerine, muhalefete mensup grup başkanvekilleri Başkanlık kürsüsüne yürüyerek itirazlarını burada da sürdürdüler. Engin Altay ve Oktay Vural, burada da “Usul tartışması açmak zorundasınız, aksi halde buradan ayrılmayız” dediler. Gerilimin artması üzerine Yakut, oturuma ara verdi ve grup başkanvekillerini iç odaya davet etti. Yapılan görüşmelerin ardından, oturumu açan Sadık Yakut usul tartışması başlattı.

İçtüzüğe uyulmazsa burada iyi şeyler olmaz

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Teklifin usulüne uygun olarak komisyonlarda görüşüldüğünü, bugünkü görüşmelerde de TBMM Başkanvekili Yakut’un tutumunda İçtüzüğe aykırı bir durum olmadığını savundu. MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz ise “Sayın Başkan’ın bir acelesi var. Herhalde bir yerlerden talimat almış. Bugünkü oturumu yöneten Başkan eski bir hakimdir. Genel Kurul’da hukuk katledilirken bunu eski bir hakime yaptırıyorlar. Acı olan da bu” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Sayın Başkan, Meclis’i germeyin. Otorite göstereceğim diye milletvekillerini birbirine kırdırıyorsunuz… Birileri 3Y yapmışlar, yemişler yürütmüşler… Tasası size mi düştü, bize mi düştü? İçtüzüğe uyulmazsa burada iyi şeyler olmaz. Sizi içtüzüğe uymaya davet ediyorum” dedi.

Usul tartışmasının ardından, “temel kanun” kapsamında ele alınmasına karar verilen HSYK Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.