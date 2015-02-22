TBMM'de 'faşizme geçit yok' sloganları eşliğinde oturma eylemi

AKP, İç Güvenlik Paketi görüşmelerine gün boyu geçilmesini engelleyen muhalefetin direnişini kıramayınca, geç saatlerde, itirazları dikkate almadan “oku-oylat” yöntemiyle görüşmeleri başlattı. HDP başta olmak üzere muhalefet partileri, oturma eylemi başlattı. TBMM tarihinde ilk kez milletvekilleri yere oturarak, protesto eylemi yaptı. Sloganlar atıldı. Oturuma sık sık ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm gün süren ‘tasarıyı görüştürmeme taktikleri’gece de artan tatışmaların eşliğinde sürdü.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, “İç Güvenlik Paketi”nin tümü üzerinde görüşmeleri başlatmak istedi. HDP başta olmak üzere muhalefet partileri tasarının görüşülemeceğini, komisyonda geçiçi 28. maddede yapılan değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, tasarının komisyona geri çekilmesi gerektiğini dile getirdiler. Bahçekapılı, önce itirazları anlamak için oturuma ara verdi, sonra da bu konuda usul tartışması açtı.

'Talimatla iş yapıyorsunuz'

Bahçekapılı ile muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalarda HDP’li Adil Zozani, “Talimatla iş yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi. Bahçekapılı da “Bana talimatla iş yapıyor diyemezsiniz sözünüzü geri alın” dedi. Zozani de “Tamam söz verin gelip geri alayım” dedi. Görüşmeleri uzatma taktiğini fark eden Bahçekapılı “Söz vermiyorum, istemiyorum, sözlerinizi geri almayın” dedi.

Oku-oylat taktiği

Saat 22.00’ye kadar süren engellemelerden sonra iktidar partisi taktik değiştirdi. Bahçekapılı aradan sonra muhalefetin hiçbir itirazını dikkate almadan, tasarın tümü üzerinde görüşmelere geçti. Muhalefet protesto ederek söz almadı, kürsüye yürüdü. Buna rağmen Bahçekapılı, tasarının görüşmeleri sürdürdü. CHP’li divan katibi önergeleri okumayı reddedince, Bahçekapılı kendisi okumak zorunda kaldı. CHP’liler divan üyelerinin kürsüden çektiler, boşluğu AK Partili divan üyesi doldurdu ve görüşmeler devam etti. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bu müdahale ile on dakikada tamamlandı.

Slogan ve oturma eylemi

Muhalefet partilere sloganlarla bu tavrı protesto ederek, önce HDP’nin kadın milletvekilleri, ardından CHP’liler oturma eylemi başlatıp, slogan attılar. “Bu bir polis darbesidir, bu polis devletidir” diye bağıran muhalefet milletvekilleri, “Meclis darbe dönemlerinde bile bunu görmedi” diyerek itiraz ettiler.

Öte yandan TBMM'de milletvekilleri, 'Faşizme geçit yok', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam, 'Yaşasın halkların kardeşliği' şeklinde slogan atıyorlar.