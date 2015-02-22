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Politika

'Meclis'in iradesi elinden alınıyor, Meclis'e darbe yapılıyor'

TBMM'de CHP, MHP ve HDP milletvekilleri, görüşmeleri devam eden İç Güvenlik Paketi maddelerinin usulsüz biçimde geçirildiğini söylediler

22 Şubat 2015 00:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "İç Güvenlik Paketi Meclis'ten öyle ya da böyle geçecek" dediği ve TBMM'de gerçekleştirilen kapalı oturumda görüşülen İç Güvenlik Paketi'nin muhalefet milletvekillerinin içtüzükten doğan haklarının verilmeden, madde madde geçirildiği belirtildi.

CHP, MHP ve HDP'li bazı vekiller, kişisel twitter sayfalarından duruma ilişkin tweet'ler attı. 

 

CHP'li Binnaz Toprak: Meclis'te AKP darbe yaptı

 

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın attığı tweet'ler şöyle:

Meclis'te AKP darbe yaptı. Meclis Başkan vekili Ayşenur Bahçekapılı söz hakkı vermeden maddelerı geçiriyor. Kürsü önünde oturduk, protesto ediyoruz.

Meclis'in iradesi elinden alınıyor. Halkın yüzde 50'sini temsil eden partilere söz verilmeden maddeler geçiriliyor. Meclis'e darbe yapılıyor

Bu maddelerin tümü usulsüz geçiriliyor. Dünya kamuoyuna bunu şikayet edeceğiz. Bu yasa şimdiden meşruiyetini yitirmiştir.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise, "TBMM'de şu anda darbe yapılıyor..." şeklinde bir tweet attı. 

MHP'li Lütfü Türkkan da, "İç Güvenlik denilen faşist tasarı, TBMM'de başkan vekilinin usulsüz uygulamaları ile darbe şeklinde geçirilmeye çalışılıyor."

HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ise, "Meclis genel kurulunda an itibariyle oturma eylemi başlattık... " yazarak, fotoğraflar paylaştı.

 

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