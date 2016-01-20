TBMM'de 'diktatör bozuntusu' tartışması: Başka bir özelliğim seni dövmek olur, çiğ çiğ yerim!

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile CHP arasında ‘diktatör bozuntusu’ ile başlayan tartışma şiddet söylemine dönüştü. AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ile tartışan CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, AKP'li milletvekilinin “Bir Karadenizli sen misin? Ne anlatıyorsun? Başka bir özelliğin yok mu senin?” sözlerine “Başka bir özelliğim seni dövmek olur” diye yanıt verince gerilim yaşandı. CHP’li vekil Bektaşoğlu, tartışmaya ara vermeden devam ederken, “Yerim seni, çiğ çiğ yerim” deyince AKP’li Seferinoğlu, “ Ya, utanmıyor musun sen” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda tutanaklar yansıyan tartışma şöyle:

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Elimde bir gazete kupürü var, hiç fazla söze gerek yok, bakın, "Bu neyin adaleti?" diyor Cumhuriyet gazetesi, "Bu neyin adaleti?" Ne demişti Tayyip Erdoğan? "Bunu onların yanına bırakmayacağım." Nerede bu arkadaşlarımız? Şu anda tecrit altında, daktilo dahi verilmiyor, sıcak su imkânlarını kullanamıyorlar, 200 kişi görüşmek istiyor ve bu görüşmelere izin verilmiyor. Ben de diyorum ki: Bu tecrit diktatör bozuntusunun emriyle mi yapılıyor? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HASAN SERT (İstanbul) - Sensin diktatör bozuntusu!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bir isim verdim mi ben, niye üstünüze alınıyorsunuz? "Diktatör bozuntusu" deyince aklınıza neden Tayyip Erdoğan geliyor?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sayın Yarkadaş, biz size "ahlaksız bozuntusu" dersek doğru olur mu? Küfür ile siyaseti karıştırmayın.

BAŞKAN - Sayın Gündoğdu, lütfen…

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Neden Tayyip Erdoğan geliyor? Tayyip Erdoğan'ın ismini veren oldu mu? Buna bakacaksınız, bir, Tayyip Erdoğan'ın hangi koşullarda cezaevinde yattığını göreceksiniz…

NUREDDİN NEBATİ (İstanbul) - Geriyorsunuz ama yani Cumhurbaşkanına laf söylemekten vazgeç kardeş, yeter ama ya!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - …bir de "Bunu onların yanına bırakmayacağım." diyerek talimatla yapılan tutuklamalar sonucu tecrit altında kalan gazeteci arkadaşlarımıza bakacaksınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HALİS DALKILIÇ (İstanbul) - Milletvekili bozuntusu, hatip bozuntusu!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Cumhurbaşkanını eleştiriyorum diye gereken yapılacakmış, ne yapacaksınız? Talimatla beni -Burhan Kuzu'nun dediği gibi- bir gece apar topar gözaltına mı aldırtacaksınız? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Evime gitmenize gerek yok, buradayım, buyurun, elinizden ne geliyorsa yapın; buyurun, buradayım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Söyleyecek başka lafın yok herhâlde.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Sayın Başkan "Terbiyesiz" dedi. Her işe karışıyor arkadaş, her işe karışıyor. Ayıptır ya!

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Sen de karışıyorsun!

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Olur mu öyle şey? Ben Karadenizliyim, ben karışırım.

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Bir Karadenizli sen misin? Ne anlatıyorsun? Başka bir özelliğin yok mu senin? Ben de Karadenizliyim. Başka söyleyecek lafın yok mu senin?

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Başka bir özelliğim seni dövmek olur.

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Elini sallama oradan! Karadenizliysen Karadenizlisin, yaşından başından utan!

COŞKUN ÇAKIR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsüde sayın hatip var…

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Yerim seni, çiğ çiğ yerim!

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Ya, utanmıyor musun sen?

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Seni yerim, yerim!

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Tamam, gel de ye bakalım o zaman. Yaşından başından utan be!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Çakır, buyurunuz.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Ya, böyle milletvekili mi olur Sayın Başkan. "Seni yerim." diyor. Ne demek? Sen kimsin ya!

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ne demek sen kimsin?

COŞKUN ÇAKIR (Devamla) - Sayın Başkan…

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Kaç tane dişin var senin? Ne yersin sen ya! Cürmün kadar yer yakarsın! Ayıp ya!

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Seni üflerim, üflerim!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Çakır, siz konuşunuz lütfen.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ben Karadeniz'e laf ettirmem!

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Yaşından başından utan

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Seni üflerim, üflerim!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Çakır, siz konuşunuz lütfen.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ben Karadeniz'e laf ettirmem!

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Yaşından başından utan!

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Otur aşağı!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsüde hatip var.

Sayın Çakır, bir saniye…

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Nasıl bir insansın sen ya! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Ne Karadenizlisi ya!

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Bölgeme laf ettirmem.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Sen ekmek içi bile yiyemeyecek hâldesin.