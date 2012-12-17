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Politika

TBMM’de 'benzin' kavgası

BMM Genel Kurulu’nun Pazar günkü oturumunda toplantı yeter sayısı 184’ün olmadığına itiraz eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’lilere yüklendi

17 Aralık 2012 17:26

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’lilere,  “Emniyet mensuplarına verilen benzin ayda 80 litreye düşerken, eski Meclis başkanları, komisyon başkanlarına böyle bir sınırlama yok. Arabalarını  çekersiniz altına ama Meclis’e gelmezsiniz”. Tanal, araçların Pazar alışverişlerinde kullanıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nun Pazar günkü oturumunda toplantı yeter sayısı 184’ün olmadığına itiraz eden  CHP İstanbul Milletvekili  Mahmut  Tanal, AKP’lilere yüklendi. Tanal, “Emniyet mensuplarına verilen benzin 120 litreden ayda 80 litreye düşerken, eski Meclis başkanları, komisyon başkanlarına böyle bir sınırlama yok. Arabalarını çekersiniz altına ama Meclis’e gelmezsiniz” dedi. Araçların özel işlerde de kullanıldığına dikkat çeken Tanal, “ Gerek komisyon başkanları gerek eski Meclis başkanları, araçları, çocukları okula götürüp getirme için, pazar alışverişi için ve bu şekilde, bu amaçla kullanıyorlar” dedi.

Tutanaklara yansıyan tartışma şöyle.

MAHMUT  TANAL (Devamla) – Ve netice itibarıyla “Türkiye’yi bekleyen acil konular vardır. Kanun yapmamız lazım, çalışmamız lazım.” diyen Adalet ve Kalkınma Partisi, Meclis çalışmalarını sekteye uğratmaktadır.

MEHMET  ERSOY (Sinop) – Bravo!

MAHMUT TANAL (Devamla) – Ve gerçekten Meclis çalışmalarını Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri sekteye uğrattıkları için, Parlamento çalışmalarına gelmemektedir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri lütfen…

MAHMUT TANAL (Devamla) – Komisyon başkanları yılda 34 bin, 35 bin benzin yakarsınız. Meclisin arabalarını çekersiniz altınıza ama Meclisin faaliyetiyle ilgili burada bulunmazsınız. Araçlar, Araç Kanunu uyarınca, verilen tanım ve görev çerçevesinde kullanılması lazım. Ancak, gerek komisyon başkanları gerek eski Meclis başkanları, araçları, çocukları okula götürüp getirme için, pazar alışverişi için ve bu şekilde, bu amaçla kullanıyorlar.

AHMET YENİ (Samsun) – Bu kadar basitleştiniz ya!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bugün, bu araçlar, Araçlar Kanunu’nun tanımına baktığımız zaman, ev ile Meclis arasında kullanıldığı zaman, evinizle Meclis arasındaki kilometreleri tutalım, bu kadar akaryakıtın gitmesi mümkün değil.

AHMET YENİ (Samsun) - Kayıt tutmaya devam edin!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bakın, emniyet mensuplarına aylık 120 litre benzin veriliyor ve bu, 120 litreden 80 litreye düştü. Bu sebepten dolayı, maalesef ülkemizde halkın güvenliği sağlanamıyor, güvenlik için… Emniyet mensuplarına getirilen ayda 120 litre benzin 80 litreye düşerken, eski Meclis başkanlarına ve komisyon başkanlarına böyle bir sınırlama yok. Bu, hakkın kötüye kullanılmasıdır.

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