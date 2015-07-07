TBMM’de AKP-CHP-HDP bloku mu?

Danışma Kurulu’nun Başkanlık Divanı'nın üye sayısı ile görev dağılımını belirleyen bir saatlik toplantısı, Meclis’te yeni bir blok olarak yorumlandı. AKP, CHP ve HDP Başkanlık Divanı’nın 18 kişi olmasında mutabakat sağlarken, MHP ise 15 kişi olması önerisini sundu.

Dört siyasi parti arasında uzlaşma sağlanamayınca Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Kurul’a öneri olarak getireceğini söyledi. TBMM Genel Kurulu yarın saat 15:00’te toplanacak. Meclis Başkanı'nın Başkanlık Divanı’nın sayısıyla ilgili önerisi, Genel Kurul'da sunulup oylanacak ve salt çoğunluk aranacak. Eğer, Meclis Başkanı üç partinin yani çoğunluğun uzlaştığı 18 üyelik öneriyi sunarsa bu, AKP-CHP ve HDP bloku olarak yeni gündem maddesi olacak.

AKP’ye 8, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 3'er üye

İsmet Yılmaz, MHP’nin 15 üyelik önerisini sunarsa gözler AKP kanadında olacak. Böyle bu tablo, hükümetle ilgili ibrenin MHP tarafına dönüşü olarak değerlendirilecek. İç tüzük, Meclis Başkanı'na kendi önerisini getirme yetkisi veriyor. Meclis’te Başkanlık Divanı 18 kişiden oluşursa AKP’ye 8, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 3'er üye düşecek.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında yapılan AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in katıldığı Danışma Kurulu toplantısı bir saat sürdü.

Ahmet Aydın: Biz her türlü öneriye açık olduk

Toplantısı sonrasında AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, gazetecilere, üye sayısı konusunda uzlaşmacı bir tutum sergilediklerini, üç partiye kendi aralarında mutabakat sağlayın önerisinde bulunduklarını söyledi. “Bizim için 15 de olur, 16 da olur, 17, 18 ve 19 da olur” yorumunu yapan Aydın, “Bizim için bir eksik bir fazla üye farketmez” dedi.

MHP RTÜK üyeliğini istedi

Toplantıda ayrıca RTÜK’ün üye sayısı üzerinde de görüş ayrılığı çıktı. AKP’den boşalan bir üyelik hakkının kendisinde olduğunu savunan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP’nin Siyasi Partiler Yasası’nın 35. Maddesinden kaynaklanan haklarına dikkat çekerek, “TBMM Başkanlık Divanı, TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyonu’ndaki ve Radyo Televizyon Kurulu’ndaki yeni üye durumuna göre yapılacak seçimlerde MHP’nin hakkıdır, Bunlar MHP’nin hukuktan kaynaklanan hakları. Bu nedenle hiçbir şekilde partimizin hukuki haklarını şansa bırakamayız. Her hangi bir şekilde yazı-tura gibi bir yöntem söz konusu olamaz. Sonuçta bir üye belirlenecek. Bu üyenin belirlenmesinde hukuki kriter geçerlidir. Boyu uzun, yakışıklı diye bir üye belirlenemez” dedi.

RTÜK seçimi için TBMM Başkanı İsmet Yılmaz üye sayısının belirlenmesinde Anayasa hukukçularından görüş alacak.