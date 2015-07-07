T24 LogoT24 Logo
Politika

Partiler, Meclis Başkanlık Divanı için uzlaşma sağlayamadı

MHP’li Yusuf Halaçoğlu toplantıya katılmadı

07 Temmuz 2015 19:49

Hülya Karabağlı

Meclis Başkanlık Divanı için partiler arasında uzlaşma sağlanamadı. Meclis Başkanı, 3 partinin (AKP, CHP, HDP) ‘18 üyeli Divan Kurulu’ önerisini Meclis Genel Kurulu'na taşıyacak.

 

MHP’li Halaçoğlu Danışma Kurulu’na katılmadı

 

Hükümetin kurulması için beklenen danışma kurulu toplantısı sürüyor. Toplantıya AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın CHP’den Levent Gök, HDP’den ise İdris Baluken katıldı. Deniz Baykal’ın dün akşam bir televizyon kanalında Meclis Başkanlığı için polemiğe girdiği MHP’li Yusuf Halaçoğlu’nun toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Toplantı başlarken Halaçoğlu Meclis'ten ayrıldı. MHP’yi danışma kurulundan Oktay Vural temsil etti.

Meclis Başkanlık Divanı'nın partilere göre belirlenecek üye sayısı bir süredir tartışmalarla devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Aydın dün yaptığı açıklamada uzlaşmacı bir tavır sergileyeceklerini söylemişti. CHP ve HDP başkanlık divanın geçtiğimiz yasama döneminde 18 kişiden oluşabileceğini belirtiyor. MHP Grup Başkanvekili Halaçoğlu ise bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, ‘Divan için kaç kişi öneriyorsunuz?’ sorusuna ‘henüz belli değil’ yanıtı verdi.

ETİKETLER

meclisbaşkanlıkuzlaşmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24