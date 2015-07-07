Partiler, Meclis Başkanlık Divanı için uzlaşma sağlayamadı

Meclis Başkanlık Divanı için partiler arasında uzlaşma sağlanamadı. Meclis Başkanı, 3 partinin (AKP, CHP, HDP) ‘18 üyeli Divan Kurulu’ önerisini Meclis Genel Kurulu'na taşıyacak.

MHP’li Halaçoğlu Danışma Kurulu’na katılmadı

Hükümetin kurulması için beklenen danışma kurulu toplantısı sürüyor. Toplantıya AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın CHP’den Levent Gök, HDP’den ise İdris Baluken katıldı. Deniz Baykal’ın dün akşam bir televizyon kanalında Meclis Başkanlığı için polemiğe girdiği MHP’li Yusuf Halaçoğlu’nun toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Toplantı başlarken Halaçoğlu Meclis'ten ayrıldı. MHP’yi danışma kurulundan Oktay Vural temsil etti.

Meclis Başkanlık Divanı'nın partilere göre belirlenecek üye sayısı bir süredir tartışmalarla devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Aydın dün yaptığı açıklamada uzlaşmacı bir tavır sergileyeceklerini söylemişti. CHP ve HDP başkanlık divanın geçtiğimiz yasama döneminde 18 kişiden oluşabileceğini belirtiyor. MHP Grup Başkanvekili Halaçoğlu ise bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, ‘Divan için kaç kişi öneriyorsunuz?’ sorusuna ‘henüz belli değil’ yanıtı verdi.