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TBMM’de 25. dönem başlıyor; CHP-MHP ve HDP ortak adayda buluşacak mı?

Meclis Başkanlığı seçimleri koalisyon ihtimalleri hakkında da fikir verecek

21 Haziran 2015 23:41

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu’nda 23 Haziran Salı günü saat 15.00’ten itibaren 550 milletvekilinin and içme töreni yapılacak. TBMM’nin 26. Başkanı seçilinceye kadar en yaşlı üye sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal görevi üstlenecek. İlk birleşimin uzun sürmesi bekleniyor.

 

CHP-MHP ve HDP uzlaşırsa

 

TBMM'nin yeminden sonraki ilk işi 26'ncı Başkanı'nı seçmek olacak. TBMM Başkanı adayları, 23 Haziran Salı gününden başlayarak 27 Haziran Cumartesi saat 24.00'e kadar başvurularını Başkanlık Divanı'na yapacak. Sonraki 5 günde ise başkanlık için seçim turları yapılacak. Danışma Kurulu'nun toplanarak seçim turları için takvim belirlemesi bekleniyor. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek

 

 7 Haziran sandık sonucu CHP-MHP ve HDP’nin uzlaşması durumunda ortak ismi Meclis başkanı yapabileceğini gösteriyor. İki muhalefet partisinin ise sayısal çoğunluğu başkanı seçmeye yetmiyor. Meclis başkanı seçiminin hükümetin nasıl şekilleneceğini göstermesi açısından önemli. AKP-MHP yönünde bir gidişat MHP’li bir ismi başkanlığa oturtabilir. Herhangi bir pazarlı olmadığı takdirde AKP’nin dördüncü turda kendisinden bir ismi Meclis başkanlığına oturtabilir.

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