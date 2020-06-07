TBMM'ye son iki dönemde gönderilen fezlekelerin yüzde 98'i muhalefet partilerine ait!

Son iki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bin 34 fezlekeden bin 26’sı muhalefet milletvekilleri için hazırlandı.

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi, muhalefet milletvekilleri üzerinde tehdit oluşturan fezlekelere dikkatleri çekti. TBMM Başkanlığı'na sunulan ve komisyonda görüşülmeyi bekleyen fezlekelerin tamamına yakını, muhalefet milletvekilleri için hazırlandı.

BirGün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre; TBMM Başkanlığı'na yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle son iki dönemde bin 34 fezleke sunuldu.



HDP'li milletvekillerinin 756, CHP'li milletvekillerinin 218, AKP'li milletvekillerinin 10, MHP'li milletvekillerinin 8, İYİ Parti'li milletvekillerinin 6 dosyası yer alıyor. Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinin 7, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı'nın 27 ve bağımsız milletvekillerinin de 2 fezlekesi bulunuyor.

Fezlekelerin bir kısmını hazırlayan savcılar FETÖ'den cezaevinde

Muhalefet partilerinden milletvekilleri için hazırlanan fezlekelerin bir kısmı şu an cezaevinde bulunan ve FETÖ mensubu olduğu ifade edilen savcıların soruşturmaları sonucunda, bir kısmı ise TBMM'de sarf ettikleri sözler nedeniyle hazırlandı.

"Bu fezlekelerin talimatlarla hazırlandığını çok iyi biliyoruz"

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için yapılanların tamamının "etkin muhalefetlerini sona erdirmek" olduğunu bildiren TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu fezlekelerin savcılara verilen talimatlarla hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Üstelik bu talimatlar kamuoyunun önünde açıkça veriliyor. Bunun muhalefeti sindirmek, korkutmak için yapıldığını biliyoruz ama bunun bizim üzerimizde bir etkisinin olmadığını da karşı tarafın bilmesi lazım" dedi.

"Havuz medyası hedef gösteriyor, savcılar soruşturma başlatıyor"

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, HDP'li Ayşe Acar Başaran da, fezlekelerin zor ve baskı aracı olarak kullanıldığını söyledi. Muhalefet etme görevini yerine getirdikleri için fezlekelerle karşılaştıklarını anlatan Başaran, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "AKP'nin yargısının iş başında olduğunu söyleyebiliriz. Uzunca bir süredir özellikle muhalefete yönelik tüm zor ve saldırı araçları kullanılıyor. Hazırlanan fezlekelerin içeriği de bunun açık göstergesidir. Yargı, iktidarın işaretiyle devreye giren bir mekanizma haline geldi.



Havuz medyası hedef gösteriyor, savcılar soruşturma başlatıyor ve fezlekeleri ajanslardan öğreniyoruz. Fezlekeler algı operasyonunun bir parçası oldu. Yolsuzluk dosyalarının üstünü kapatanlar bize iftiralarla dolu dosyalar hazırlıyor ve Meclis'ten göndermeye çalışıyor. HDP, bildiğini uygulamaya devam edecek. Biz demokratik siyasette ısrarlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Zaten bütün toplum benzer kıskaçlar altındadır."