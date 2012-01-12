-TBMM tarihinde bir ilk TBMM (A.A) - 12.01.2012 - AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. İkinci erkek çocuğunu dünyaya getiren Çığlık, oğluna Fatih Han ismini verdi. Çığlık'ın makamından yapılan duyuruda, TBMM tarihinde bir ilk yaşanarak, ilk kez bir milletvekilinin görevdeyken doğum yaptığı belirtildi. TBMM Başkanlığınca, personelin de yararlanabileceği bir emzirme odasının kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Duyuruda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak, Çığlık ailesinin sevincini paylaştığı ifade edildi. Çığlık, 3 hafta sonra Meclis çalışmalarına katılacak.