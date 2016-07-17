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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM, tahribatın görülmesi için halka açılıyor

Darbe girişimi sırasında Meclis’e bombalar atılmıştı

17 Temmuz 2016 17:12

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarıyla Meclis binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, tahribatın halk tarafından görülmesi için Meclis'in halkın ziyaretine açılması talimatını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan aldıklarını söyledi. 

Galeri: Cunta Meclis'i vurdu; bombalandı, helikopterle tarandı!..

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın, 'Meclis'teki tahribat izleri silinmesin, kalsın, büyük çaplı temizlik yapmayın, herhangi bir tamirat sürecine girişmeyin, sadece yerdeki cam kırıklarını temizleyin, düşme tehlikesi olan yerleri sabitleyin' şeklinde talimatı oldu. Belki Meclis halkın ziyaretine açılacak, halkımızın o tahribatı görmesini istiyoruz." 

F-16 savaş uçaklarıyla TMBM'ye atılan bomba sonucu Başbakan Binali Yıldırım'ın makam odası dahil olmak üzere binada çok büyük hasar meydana gelmişti.

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