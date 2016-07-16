Cunta Meclis'i vurdu; bombalandı, helikopterle tarandı!..

Darbe girişimi sırasında Meclis bombalı ve silahlı saldırılar yapıldı.
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TBMM'ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı.
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3 kez bombalanan Meclis 1 saatte bu hale geldi.
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Genel Kurul çalışması için Meclis’te bulunan vekiller sığınağa inerek saldırıdan korunmaya çalıştı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'e atılan bombaların ardından milletvekilleriyle birlikte gittiği TBMM sığınağında açıklamalarda bulundu.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Yeni Halkla İlişkiler Binası'nın köşesine bomba isabet etti. Patlama neticesinde yaralı polislerimiz oldu. Bunun dışında yaralanma ya da ölüm mevzubahis değildir." açıklamasında bulundu.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısı üzerine saat 14:00'te olağanüstü toplanacak