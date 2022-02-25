TBMM Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmıyor

Pandemi, ilaç kıtlığı, sağlıkçılara şiddet gibi sorunlar devam ederken TBMM Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmadı.

Aralarında 16 doktor, 4 de eczacı olan ve 26 Milletvekilinden oluşan komisyonun Başkanı eski Sağlık Bakanı AKP'li Recep Akdağ, komisyonu toplamıyor. CHP, Sağlık ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katılımı ile “Acil toplantı” istedi. TBMM Sağlık Komisyonunun CHP'li üyeleri Fikret Şahin, Ali Şeker, Fazıl Kasap, Burhanettin Bulut, Kani Beko ve Ünal Demirtaş, son olarak Ankara'da Dr. Ebru Ergin'in hastası tarafından saldırıya uğradığını da hatırlattılar.

CHP'den çağrı

Sözcü'nün haberine göre, Milletvekilleri başvurularında “Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetteki artış, sağlık çalışanlarımızın meslek onurunu rencide etmekte, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve sağlıkta iş verimliliğinin artırılması adına sağlık çalışanlarına fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla, komisyonun ivedilikle toplanmasını talep ediyoruz” dediler.