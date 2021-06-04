TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu: 3 yıl içinde 17 bin 900 maden sahası izni verildi

TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda Türkiye'nin en büyük probleminin çölleşme olduğuna dikkat çekildi. Komisyonda ayrıca 3 yılda 17 bin 900 maden sahası izni verildiği söylendi.

TBMM İklim Komisyonu'nda Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan çölleşme risk haritasının verilerini paylaşan TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk, çölleşmenin Türkiye'de bir hızla arttığını belirterek, “Türkiye’nin çölleşme riski bulunan bölgelerinin yüzde 29’u çok şiddetli, yüzde 23’ü de orta şiddetli derecede ki bunun şiddetli hale gelme olasılığı yüksek. Türkiye’nin büyük risk altında olduğunu görüyoruz" dedi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, komisyonda, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında orman sahasını kapsayan alanlar için toplam 17 bin 900 adet maden izni verildiği, 146 bin hektar orman alanının statüsünü kaybettiği bildirildi.

"Bir tane ağaç kesip üç tane diktik’ demeyelim"

Toplantıda söz alan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da ormanları korumanın önemine dikkati çektiği konuşmasında şunları söyledi: “Diyelim ki bir tesis yapılacak ve ülkenin gerçekten ihtiyacı var, ona kimsenin bir itirazı olamaz ama biz Toprak Koruma Kurulları’nda da görüyoruz. Neden Hazine arazisine doğrudan yapılmak yerine orman arazisine gidiyor? Yani burada bir sıkıntı var. Tamam, orman kendi eski haline geliyor ama çok uzun zaman alıyor biliyorsunuz. Bir tane ağaç kesip üç tane diktik’ demeyelim, o bir ağaç yerine gelene kadar 100 yıl geçiyor.”

Ataç’ın sözleri üzerine araya giren Komisyon Başkanı AKP’li Veysel Eroğlu’nun ise “Yok bir tanenin yerine en az beş tane diktik” demesi dikkat çekti.