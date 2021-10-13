AKP'li Veysel Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az, yüzde 1 kadar. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla. Türkiye bu konuda büyük bir gayret ediyor." görüşünü savundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Eroğlu, burada küresel iklim değişikliği ve Paris İklim Anlaşması ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"Türkiye'de temiz enerji noktasında Avrupa'da 2'nci, dünyada 7'nci sırada"

Son yıllardaki küresel iklim değişikliği ve Türkiye'deki kuraklık ile ilgili komisyon olarak tüm kurum, kuruluş ve akademisyenleri dinlediklerini anlatan Eroğlu, Paris İklim Anlaşması'nın geçtiğimiz günlerde Meclis'te onaylandığını hatırlattı. Türkiye’nin bu konuda çok çalışma yaptığını ve temiz enerji noktasında Avrupa'da 2'nci, dünyada 7'nci sırada olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki enerjinin yüzde 52'sini yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Ayrıca katı atık, atık su arıtma tesisleri konusunda çok büyük hamleler yaptık. Bölünmüş yollar sayesinde trafikteki emisyon çok azaldı. Ayrıca termik santrallere filtre ve binalarda izolasyon konularında çalışmalar başladı. Bütün şehirlere doğal gaz getirdik, kömür kullanımı azaldı. Türkiye bu konuda büyük bir gayret ediyor. Yeşil mutabakat çerçevesinde de çalışmalarımız devam ediyor."

Komisyon olarak hazırladıkları raporu kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını da aktaran Eroğlu, özellikle karbondioksit emerek oksijen veren yutak alanları artırmaya çalıştıklarını söyledi. Hükümetleri döneminde 5 milyar 100 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, daha yeşil ve güzel bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. (DHA)