TBMM İdare Amiri Erkan Haberal'dan eleştiri: Sağlık çalışanlarının emeklerine yazık oldu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını yasaktan iki saat önce ilan etmesinin ardından vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, sosyal medya hesabından eleştiride bulundu.

Sosyal medya üzerinden kamuoyuna "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi" olarak yansıyan "çok acele" ibareli belgenin üzerindeki tarih, "sokağa çıkma yasağı kararı 9 Nisan’da alınmasına rağmen, bir gün sonra, uygulamaya iki saat kala mı duyuruldu" sorusunu gündeme getirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil pek çok isim tarafından yasağın iki saat öncesinde duyurulmasına tepki geldi. TBMM İdare Amiri Erkan Haberal da kişisel sosyal medya hesabından, doktorların 'evde kal' çağrısında bulunduğu bir görselle birlikte, "Günlerdir gece gündüz demeden canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının emeklerine yazık oldu. Hemde çok yazık oldu" mesajını paylaştı.