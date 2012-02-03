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Politika

TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik öngören teklifin tümü üzerindeki görüşmeler başladı TBMM (A.A)

03 Şubat 2012 18:05

-TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik öngören teklifin tümü üzerindeki görüşmeler başladı TBMM (A.A) - 03.02.2012 - TBMM Genel Kurulunda, İçtüzük'te değişiklik öngören teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı. Genel Kurulda, Meclisin yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat pazartesi günleri çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu kararı kabul edildi. Yerinden ayağa kalkan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifte Anayasa Komisyonunun görüşünün yer almadığını, bu nedenle de İçtüzüğe aykırı olduğunu iddia etti. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in benzer teklifi olmasına rağmen o teklifin dikkate alınmadığını kaydeden Hamzaçebi, teklifin komisyona geri çekilmesini istedi. Teklife ilişkin komisyon raporunda, komisyon sırasında oturan TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın ''muhalefet partilerini demagoji yapmakla ilgili sözlerinin'' yer aldığını belirten Hamzaçebi, ''Bunu söyleyemez, bu muhalefete saygısızlıktır. Böyle bir başkanvekilinin komisyon sırasında oturması teklif görüşmelerine gölge düşürmektedir'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, teklifin bu şekilde verilmesinin İçtüzüğe uygun olduğunu söyledi. CHP'li Genç, teklifin Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olduğunu ileri sürdü. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İçtüzük teklifinin maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesini, uzlaşma açısından önemli gördüklerini kaydetti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bugün iki kez partilerin grup başkanvekilleriyle toplantı yaptığını ve belli bir mutabakat çerçevesinde müzakereleri bir yere kadar sürdüreceklerini söyledi. Muhalefetin bu taleplerini dün de dile getirdiğini belirten Çiçek, Genç'in itirazı üzerine tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

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