-TBMM HEYETİ ABD'YE GİDİYOR TBMM (A.A) - 23.09.2010 - Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu başkanlığındaki TBMM heyeti, 26 Eylül Pazar günü yapılacak Türkiye-ABD Dostluk Grubu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gidecek. Dünya liderlerinin BM Genel Kurulu sebebiyle ABD'de biraraya geldiği bir dönemde Washington'a hareket edecek heyette; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebeci, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı, Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel, CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı ve MHP İstanbul Milletvekili Mithat Melen yer alıyor. Heyet, Temsilciler Meclisi üyeleri Bill Delahunt, Keith Allison, Steve Cohen, Virginia Foxx, Kay Granger, Doug Lamborn, Mike McMahon ve eski kongre üyesi Robert Wexler'in de yer aldığı ABD senatör ve kongre üyeleriyle biraraya gelecek. 2 Ekim tarihine kadar temaslarını sürdürecek olan dostluk grubu heyeti, ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü Elizabeth Sherwood-Randall, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton, Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Richard Armitage ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Abdullah Akyüz ile görüşecek. Dostluk Grubu heyetinin ikili temaslarının yanısıra, Brookings Enstitüsü, Center for American Progress ve Woodrow Wilson Center gibi önemli düşünce kuruluşlarında konuşma yapması, 6. ABD-Türkiye Dostluk Grubu Seminerine katılması ve Georgetown Üniversitesi öğrencileri biraraya gelmesi de bekleniyor. Dostluk Grubu heyeti, ayrıca ABD'de yaşayan Türk toplumunun sorunlarını yerinde değerlendirebilmek amacıyla ATAA ve TUSKON temsilcileri ile de görüşecek.