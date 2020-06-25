TBMM Göç ve Uyum Komisyonu’nda ‘Siyasette yalana yalan denmez’ tartışması

Suriye'nin İdlib şehrinden gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye'nin şubat ayında sınır kapılarını açmasıyla Edirne'ye akın eden sığınmacıların durumlarıyla ilgili TBMM Göç ve Uyum Komisyonu’nun hazırladığı taslak rapor görüşmelerinde ‘siyasette yalan’ tartışması yaşandı.

Komisyonun HDP’li üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu hazırlanan taslak rapora şerhlerinin olduğunu dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “o süreçte yaklaşık olarak 150 bin sığınmacı Türkiye'yi terk ederek Avrupa’ya geçti” sözlerinin ‘yalan’ olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Komisyon’un AKP’li üyesi Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Dış politikada “İçişleri Bakanı yalan söyledi” söylemi doğru olmuyor” dedi.

O diyalog şöyle gelişti

Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli) – Burada bakın, bu raporu konuşuyoruz sizin, benim değil. Bu rapor üzerine ben konuşuyorum. Devam ediyorum. 142 bin sayısı şimdi, Yunanistan’dan başka ülkelere toplu geçişler olsaydı Sayın Bakanın bu rakamı yalan doğru değil. Neden yalan çünkü…

Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli) – Yalan kelimesini kullanmayın bence.

“Türkiye-Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde İncelenmesine İlişkin Rapor” Göç ve Uyum Komisyonu görüşmelerinin sonları ise kayıtlara şöyle geçti:

Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli) – Şimdi bir kere bunun altını çizelim. Eğer biz, bunları düşünüyorsak bu söylem dilinden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani, dış politikada “İçişleri Bakanı yalan söyledi” söylemi doğru olmuyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli) – Yalana yalan denir.

Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli) – Denmez. Eğer biz siyasetçiysek onun bir sürü fraksiyonları var, onları kullanabiliriz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli) – Çok açık bir şekilde denir.

Komisyon görüşmelerinde Gergerlioğlu, Yunanistan’a geçişlerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği 150 bin rakamının astronomik bir rakam olduğunu belirterek “Yunanistan iki üç binden bahsediyor. Büyük ara var” diye konuştu.

Gergerlioğlu’nun ifadelerine karşı çıkan başka bir isim de AKP’li Komisyon Başkanı Atay Uslu oldu. Atay Uslu “ Ömer Bey, 150 bin sayısına “yalan” diyemezsiniz” dedi.