TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul’da bugün, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, MİT ve MGK bütçeleri görüşülüyor.

Bütçe üzerine söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in İş Bankası ile ilgili sözleri CHP’lilerin tepkisini çekti.

Özdemir\'in, “Yaklaşık iki ay önce bir şey yaptım. İş Bankası’na mobil imzayla bir müracaat yaptım, dedim ki: ‘Cumhuriyet Halk Partisi\'nin İş Bankası’ndaki hisseleriyle ilgili tarafıma bilgi verir misiniz?’ Onunla ilgili birkaç madde sıralayarak bir talepte bulundum. Bu hisselerin edinme sebebi, hisselerin sahibi sıfatıyla CHP\'ye bir ödeme yapılıp yapılmadığı, CHP\'nin hisselerin sahibi sıfatıyla oraya verdiği temsilcilerin kim olduğu, bunlarla ilgili açılmış davalar varsa bu davalarla ilgili hüsnüniyetle bilgi sahibi olmak için yazı yazdım” sözlerine CHP’li Turan Aydoğan tepki gösterdi.

\'BAZI BİLGİLER MAHREMDİR’

Ahmet Özdemir, CHP’li milletvekillerinin tepkileri devam ederken konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yazdığım yazıya hemen bir elektronik referans numarasıyla cevap verildi. ‘Yazınıza on gün içinde cevap vereceğiz’ diye. Bir ay bekledim, cevap vermediler, bir ay sonra tekrar yazdım, bu defa ihtarlı yazdım, İş Bankası bir cevap verdi, dedi ki: ‘Bazı bilgiler mahremdir, bankacılık uygulamaları gereği size bunu veremeyiz. Bazı bilgiler internet sitesinde vardır ve tarafımıza da açılmış hiçbir dava yoktur.’ Ben de Yargıtay’a baktım, aslında hem İş Bankası’na hem Cumhuriyet Halk Partisi’ne açılmış 3, 4 tane davası vardı ama İş Bankası bana bu konuda bir dava olmadığını söylemişti. Davaların içeriklerine baktım, benim iddiam şu değil tabii ki, gerçeği öğrenmeye çalışıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi buradan bir gelir elde etti mi, etmedi mi bununla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum. 2002 yılında ve 2004 yılında açılan davalarda Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve bir mirasçı Cumhuriyet Halk Partisi’nden hisselerini istemiş, Cumhuriyet Halk Partisi 6 yıl süreyle bu hisselerin bedelini ödememiş ama tevdi mahalli tayin ederek bunu bir yerel mahkemede depo etmiş.”

AK Partili Özdemir, Siyasi Partiler Kanunu’nun, \'Partiler ticari faaliyetlerde bulunmaz\' maddesini hatırlatarak, “Bankacılık faaliyeti bir ticari iş. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi bir ticari faaliyette bulunmuş oluyor her ne kadar söylediklerinin doğru olduğunu farz edersek, bu paradan bir gelir elde etmiyorsa da. Ama şu var: Cumhuriyet Halk Partisi\'nin İş Bankası’nın yönetimine verdiği isimler var, bu isimler de buradan ücret alıyorlar. Şimdi bu, bir haksız rekabet diğer partiler açısından” diye konuştu.

CHP’li milletvekilleri ise oturdukları yerlerden, “Hemen el koyun” sözleri ile tepki gösterdi.

AK PARTİ’NİN TEKLİFİ

Ahmet Özdemir, CHP’ye İş Bankası ile ilgili bir tekliflerinin olduğunu belirterek, “Bu yasal düzenleme, bu miras bırakma Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi inisiyatifiyle yaptığı bir şey değil, sizi suçlamıyorum. Makul bir çözüm getirmek gerekir. Benim bu konuyla ilgili makul bir çözümüm var. Benim bu konuyla ilgili makul çözümüm şu; Cumhuriyet Halk Partisi\'nin kendisinden kaynaklanmayan ama onun lehine olan bu düzenlemeyi neticede yasalara uydurmak için şunu yapmak lazım: Cumhuriyet Halk Partisi\'nden bunu alamıyorsak bu gelir, bu ticaret faaliyet devam ettiği sürece, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin hazine yardımı almamasını sağlamak gerekir ancak o zaman eşit şartlarda rekabet edilebilir” diye konuştu.

Özdemir’in bu sözlerine karşılık, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin buradan para almadığını bilmiyor musun? Memleketinde bir sorun yok mu, işçinin, köylünün… Git, onlardan haber ver” diyerek karşılık verdi.

Ahmet Özdemir, İş Bankası konusunda yasal bir çözümün getirilmesi gerektiğini belirtti. CHP’li milletvekilleri sert tepki gösterdi. Yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi.

CHP’Lİ ÖZEL YANIT VERDİ

Özel şöyle dedi:

“Bir iktidarın yorulduğu ve tükendiği muhalefete muhalefet etmesinden anlaşılır. Buraya çıkıp da senede beş dakikalık bir bütçe konuşması verildiğinde iktidarın icraatlarını anlatmak yerine muhalefete muhalefet ediyorsanız sonunuz siyaseten yaklaşmış demektir; hayırlı olsun. Husus çok net, burada hatibin yaptığı iş, Atatürk\'ün kurucusu olduğu bu Mecliste Atatürk\'ün manevi şahsiyetini rahatsız edecek, Atatürk\'ün vasiyetini tartışmaya açacak ve Atatürk\'ün bu vasiyeti üzerinden Atatürkçüleri ve onun emanetine yürekten sahip çıkanları rahatsız edecek bir provokasyon peşindedir. Hatip ‘Eğer doğruysa’ diyor… Elinizde bütün devlet imkânları var. Devlet imkânlarını hukukun gerektirdiği ve gerektirmediği şekilde yetki sınırlarınızı aşarak da kullanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinden kurulduğu günden bugüne kadar, Atatürk\'ün vasiyeti uygulanmaya başlandığı günden bugüne kadar bir kör kuruş İş Bankası’ndan Cumhuriyet Halk Partisi’nin cebine girmemiştir. Hatta bir gece hesaplarda kalan para ertesi gün aktarılırken o gecelik faiziyle alınmadıysa bile aktarılmıştır. Aktarıldığı kurum sizlerin ellerinde Atatürk\'ün isteği gibi yönetilmeyen, görevini yapmak yerine Atatürk\'e değil Atatürk\'ten önceki dönemde ve sonraki dönemlerde Atatürk\'ün hatırasına ihanet etmiş kişilere güzellemeler yapan birtakım şahsiyetlere hizmet eden Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmaktadır. Kurumların hesaplarına baktığınızda aktarılan paralar amaca uygun kullanılmamakta hatta önemli bir miktar para boşta durmaktadır. Bu, sizin elinizde perişan edilmiş kurumların sorumluluğundadır.”

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök, araya girerek tartışmanın uzamasını engelledi. Genel Kurul, bütçe görüşmelerine devam ediyor.