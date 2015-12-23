TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile HDP’nin Kürt milletvekilleri arasında tartışma

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, kürsüde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’a, “Sen Kürtlerin kanıyla besleniyorsun! Sen Kürtlerin kefeniyle geçiniyorsun” dedi. İki milletvekili arasında başlayan ‘sen kimsin’ tartışmasına her iki partinin milletvekilleri de katılınca oturama ara verildi.

Tutanaklara yansıyan Genel Kurul’da yaşanan tartışma şöyle:

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Faşizm Kürtleri esir aldı!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Bir yıla yakın IŞİD barbarlığına karşı halkın direnişinin yanında oldum ve Kürt halkı orada büyük bir insanlık mücadelesi yürüttü.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Halk sizden şikâyetçi! Halk sizin faşizminizden şikâyetçi!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ne oldu? IŞİD barbarlığı yenildi. Ne oldu? Kobani barbarlara, vahşilere teslim edilmedi.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Kürtleri istismar etmeyin!

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu barbarlara teslim edilmeyecek!

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Sadece polis, asker öldürmüyorsunuz çocukları, kadınları, imamları, doktorları öldürüyorsunuz orada; hastaneleri yakıyorsunuz orada.

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ben bir Kürt'üm.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Kürtler kim?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ben bir Kürt'üm!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Ben de Kürt'üm!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ben Kürt olarak böyle bir muameleye, böyle bir faşizan uygulamaya mecbur değilim.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sen mi Kürt'sün, ben mi Kürt'üm, kim Kürt?

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen dinleyelim.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Yeter artık ya!

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen…

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Dolayısıyla, biz…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - "Kürtler" diye nasıl konuşabiliyorsun? Sen kimsin ya? (HDP sıralarından "Ne demek" sesleri, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Hayır, "Kürtler" diye nasıl konuşabiliyorsun?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sen kimsin ya?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Otur yerine!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Sen kimsin, sen kimsin?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Ben Kürt'üm!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Sen kimsin?

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Kürt'üm ben!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ben Kürt'üm!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Ben Kürt'üm!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ben de Kürt'üm!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Ben Kürt'üm, ben!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Kimsin sen?

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Ben Kürt'üm, anam babam Kürt benim!

BAŞKAN - Sayın Ayhan…

OKTAY ÇANAK (Ordu) - Sen Kürtleri istismar ediyorsun!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sen Kürtleri istismar ediyorsun! Sen Kürtlerin sırtından geçiniyorsun!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Başkasının diliyle konuşmayın!

BAŞKAN - Sayın Ayhan, Genel Kurula hitap ediniz lütfen.

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Siz maskelerle yaşıyorsunuz, siz başkasının diliyle konuşuyorsun!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sen Kürtlerin kanıyla besleniyorsun!

OKTAY ÇANAK (Ordu) - İstismar ediyorsunuz!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sen Kürtlerin kefeniyle geçiniyorsun!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Siz kendiniz değilsiniz.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sen kimsin?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Siz muktedirsiniz!

BAŞKAN - Sayın Ayhan, Genel Kurula hitap edin.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Kürtlerin yakasını bırak!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Biz size köle olmadık, köle olmayacağız. Dolayısıyla, bakın, biz, zalimlere karşı…

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen…

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - …zalimlere karşı…

MEHMET METİNER (İstanbul)- Zalim sizsiniz!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - …halktan yana bir mücadele veriyoruz.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Çocuğunun yanında askeri öldürüyorsunuz!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Yani on beş günlük çocuğu öldüren, binlerce insanı katliamdan geçiren zihniyetin dili yaşamdan yana olamaz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - "Lanet olsun PKK'ya." diyebiliyor musun?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Şunu benden önce konuşan hatip, beni çok iyi tanıyor, bilir: Biz büyük bir bedel ödedik.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - PKK'nın yargısız infazlarıyla yüzleş, yüzleşmeden konuşamazsınız.

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Sözümü kesiyor Sayın Başkan, ben konuşamıyorum.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Konuşamazsınız!

MEHMET METİNER (İstanbul) - Katliamı yapan sizsiniz!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Siz de söz hakkınızı kullanın.

Kürtlere…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - "Kürtler" demeyin, "PKK" deyin, "HDP" deyin, çok ayıp. Ben Kürt'üm, Kürtler adına konuşmayın!

BAŞKAN - Sayın Ayhan, iki dakikanız doldu.

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Ben konuşamadım ki.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Kimsiniz siz ya!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - O parmağını öyle sallama!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Siz kimsiniz ya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri… Değerli arkadaşlar… (AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı konuşmalar)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Parmağa bak ya!

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sen kimsin sen!

BAŞKAN - Sayın Yıldırım lütfen…

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Aynı…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - PKK'nın öldürdükleri Kürt çocuklarıydı, Kürt, PKK Kürt çocuklarını öldürdü, onları söyle!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Bağırma öyle!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) - Bir dakika… Bir dakika… Gelin burada konuşun… Bakın, aynı otoriter dili kullanıyorsunuz