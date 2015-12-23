CHP'li Tanrıkulu, TBMM kürsüsünde telefonla Silopi'ye bağlandı, AKP'liler masaya yumruklarını vurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüden konuşurken cep telefonuyla Silopi’ye bağlanınca AKP’lileri kızdırdı. Sıra kapaklarına vurarak kendisini protesto eden AKP’lilere aldırmayan Tanrıkulu, “Silopi'den bir yurttaşa vereceğim, o sizlerle konuşsun” dedi. Tanrıkulu’nun bağlandığı Yusuf adlı vatandaşın sesi kısa da olsa Genel Kurul'da duyuldu. Tanrıkulu gürültüler arasında, “Alo! Dinliyor musun Yusuf bizi? Bak, hitap eder misin sana zahmet? Hitap et! Hitap et!” dedi ancak konuşmayı iç tüzük uyarısı nedeniyle uzatamadı. Oturumu yöneten Pervin Buldan, Tanrıkulu’ya “İç tüzüğümüzde ve teamüllerimizde böyle bir uygulama yoktur” dedi.

Tanrıkulu’nun Silopi’den Yusuf’a telefonla bağlandığı genel kurul tutanaklara şöyle yansıdı:

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Nasıl izah edeceksiniz değerli arkadaşlar bu durumu? Bana birisi, bir hukukçunuz çıksın, uygulanan bu durumun Anayasa'ya, Mahalli İdareler Yasası'na uygun olduğunu bana bir izah etsin gerçekten. Çok değerli hukukçular var, desinler ki: "Yirmi bir günlük sokağa çıkma yasağı Mahalli İdareler Yasası'nın şu maddesine göre Anayasa'ya uygundur." Elimizi vicdanımıza koyalım. İnsanlar bizi dinliyorlar gerçekten.

Evet, Türkiye'nin Kürt meselesini AKP icat etmedi, etmedi icat ama bu noktaya getiren sizlersiniz, sizin politikalarınızdır, siz bu noktaya getirdiniz, bu ölümlerden sorumlu sizlersiniz, sizin politikalarınızdır, böyledir.

Bakın, değerli arkadaşlar, çok şey var söyleyecek. Ben, sözü -beni günde bin kişi arıyor değerli arkadaşlar- Silopi'den bir yurttaşa vereceğim, o sizlerle konuşsun.

(Hatibin cep telefonundan bir ses kaydı dinletmesi)

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Alo! Dinliyor musun Yusuf bizi? Bak, hitap eder misin sana zahmet? Hitap et! Hitap et!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkanım, böyle bir usul yok. Kürsüde çıkar hatip konuşur. Böyle bir usul yok.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Dinleyin, dinleyin! Dinleyin, bakın…

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkanım, mani olun lütfen.

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Ben bu duyguyla anlatamam.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Böyle bir usul yok. Sayın Başkanım, lütfen müdahale edin.

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu, İç Tüzük'ümüzde ve teamüllerimizde böyle bir uygulama yoktur.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Ben bu duyguyla anlatamam. Yurttaşın sesini dinleyin. Ben bu duyguyla anlatamam. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Böyle bir usul yok.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Dinleyin arkadaşlar, dinleyin.

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Bakın, dinleyin, dinleyin, bir dakika dinleyin.

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Bir dakika tahammülünüz yok, bir dakika tahammülünüz yok. İnsanların hangi dramı yaşadığını, hangi insani dramı yaşadığını…

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Vatandaşı dinlemeye tahammülleri yok.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Hayır, tahammül meselesi değil, böyle bir usul yok.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Şov yapma! Şov yapma!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Bakın, bundan beri…

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkanım, lütfen müdahale edin, lütfen…

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu, kürsüden sayın milletvekillerinin Genel Kurula hitap ederek konuşma yapması gerekmektedir.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Sayın Başkan, usulü biliyorum, usulü biliyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - İç Tüzük'ümüzde ve teamüllerimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - O zaman böyle birden çok bağlantı yaparız. Böyle bir usul yok.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Var, böyle bir usul de var. Çünkü dinlemiyorsunuz, yurttaşları dinlemiyorsunuz, hiç kimseyi dinlemiyorsunuz, hiç kimseyi.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Şov yapma, şov!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Utanmazlık yapmayın! Utanmazlık yapmayın!