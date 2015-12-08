TBMM Genel Kurulu'nda '17-25 Aralık' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkındaki fezlekeleri milletvekillerinin tetkik ve incelemeye açması 17-25 Aralık tartışmalarına neden oldu. Muhalefet, Aydın’ın bu tutumuna itiraz ederek, “17-25 Aralık fezlekelerini neden incelemeye açmadığınız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "17-25 Aralık soruşturmalarının yeniden TBMM’de ele alınması zorunluluk haline gelmiştir. Meclis kendisine yapılan bu haksızlığa karşı 17-25 Aralık’ı yeniden ortaya koymalıdır” dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “17-25 Aralık’la ilgili fezlekeleri niçin milletvekillerinin incelemesine açmadınız?” diye sordu.

Muhalefetin bastırması üzerine Ahmet Aydın oturuma 10 dakika ara verirken, aranın ardından yeniden açılan Genel Kurul'da bu kez de usül tartışması başladı. Muhalefet bir kez daha 17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları ile ilgili görüşlerini kürsüden dile getirdi. Ancak Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın eski bakan Ertuğrul Günay ve Milli Eğitim Bakanı hakkındaki fezlekeleri milletvekillerine açılmasında geri adım atılmayacağını söyledi.