TBMM eski Başkanı Kahraman: Üniversiteler ideoloji yeri değildir

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Batman Üniversitesi\'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin ideoloji yeri olmadığını belirterek, \"1960 darbesinde ülke genelinde 7 üniversitede 40 bin öğrenci vardı. Şimdi sadece Batman\'da 15 bin öğrenci var. Özel ve vakıf üniversiteleriyle birlikte 206 üniversitede 7 milyon 560 bin 531 öğrenci öğrenim görüyor\" dedi.

Birlik Vakfı Kurucusu ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman\'a geldi. Kahraman kentte ilk ziyaretini Valiliğe yaptı. Vali Hulusi Şahin, Kahraman\'a petrol pompası maketi hediye etti. Kahraman da Vali Şahin\'e kitap armağan etti. İsmail Kahraman, Valiliğin ardından Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü\'ndeki \'Fahri Doktora\' takdim törenine katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2007 yılında kurulan üniversitenin fakülte ve öğrenci sayısıyla ilgili istatistiki bilgiler verdi. Bölgenin sağlıklı büyüyen üniversitelerinden birinin Batman Üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Durmuş, \"Çok hızlı büyüyoruz. Suriyeli öğrencilerin de aralarında bulunduğu 17 ülkeden toplam 200 yabancı öğrencimiz var. Öğrencilerimizin yüzde 90\'ı Güneydoğu\'dan. Üniversitemizi geliştirecek tıp fakültesi, hukuk ve eczacılık bölümlerine de ihtiyacımız var. Merkez nüfusu 450 bin olan Batman, tıp fakültesini hak ediyor. Takdiri değerli yöneticilerimize bırakıyoruz. Bir de Dicle Nehri üzerinde kurulacak köprü üniversitemizi çıkmaz sokaktan kurtaracak\" dedi.

Vali Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada, Meclis\'in ikinci kez \'Gazi\' unvanı almasında büyük emeği olan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman\'a teşekkür ederek, \"Büyük adamların kıymetini bilmek lazım. Hayatın büyük bölümünü ilime ayıran İsmail Kahraman hocamız, büyük emek ve mücadeleyle bugünlere gelmiştir. TBMM\'nin dünyada örneği yoktur. Meclis\'in ikinci kez Gazi unvanı almasında TBMM eski Başkanımızın emeği büyüktür. Tarih yazdılar, Kahraman hocaya teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törende TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman\'a \'Fahri Doktora\' unvanı verildi. İsmail Kahraman yaptığı konuşmada, Batman Üniversitesi\'nin şehrin değişim ve gelişimini yansıttığı söyledi. Türkiye\'de 1950\'li yıllara kadar 3 üniversite olduğunu hatırlatan Kahraman, şunları kaydetti:

\"Her şeyden önce Batman Üniversitesi Rektörü, Senatosu ve akademisyenlerinin beni Fahri Doktora ile onurlandırmalarına teşekkür ediyorum. 1950\'ye kadar Türkiye\'de 3 üniversite vardı. Menderes döneminde 4 üniversite daha eklendi. 1960 darbesinde 7 üniversite vardı. Üniversitelerde öğrenci sayısı 40 bindi. Bugün Batman Üniversitesi\'nde 15 bin öğrenci var. Özel ve vakıf üniversiteleriyle birlikte Türkiye\'de 7 milyon 560 bin 531 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversiteler ideoloji yeri değildir. Bilgi üretme ve işleme yerleridir. Öğrencilere bir şeyler dayatılmaz. Kılık, kıyafete karışmak ilkelliktir. Gelişmiş Türkiye\'de gelişmiş üniversiteler oluşturmak gerek. Neden bölüneceğiz? 15 Temmuz gecesi öncesi bölme hadisesiydi. O gece, başka bir geceydi. Uçak ve helikopterlerden ateşler etrafa yayılıyordu. Köprüye tanklar geliyordu. Allah\'a şükür o badireleri atlattık. Gençlere sesleniyorum; Siz Türkiye\'yi yöneteceksiniz. Biz bir bütünüz. 15 Temmuz\'da halkın kararlığıyla o darbe girişimi geride bırakıldı. Hayat bir mücadeledir. Milli-manevi değerlerimize sahip çıkalım. Teknolojiden yararlanalım ama esiri olmayalım.\"

İsmail Kahraman, konuşmasının ardından yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



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