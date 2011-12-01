TBMM, Dersim komisyonuna izin vermedi

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “katliam” olarak nitelendirdiği Dersim olayları ile ilgili “özür dilemesi”ne rağmen, Meclis’te Dersim’le ilgili araştırma komisyonu kurulmasına geçit verilmedi. TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün BDP’nin, “Dersim Olaylarını Araştırma Komisyonu” kurulması için verdiği grup önerisi, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi. Aralarında İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan’ın da bulunduğu bazı CHP’liler öneriye destek verdi.



Cumhuriyet'in haberine göre; BDP’nin “Dersim olayları için araştırma komisyonu kurulması”na ilişkin araştırma önergesinin Meclis’te öncelikle görüşülmesi için verdiği grup önerisinin önceki günkü görüşmelerinde AKP’li Mehmet Metiner’in sözleri Meclis’i gerdi.



Dersim’i 21. yüzyılın “Kerbela’sı” olarak nitelendiren Metiner, “Dersim tenkil ve tebdile maruz bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti seçkinlerinin modernleşme politikaları ile bağlantılı ret asimilasyon amaçlı bir operasyondur. Dersim’de isyan yoktur. Kürtlük temelli bir amaçla isyan etmediler. Dersim isyanını PKK terörü ile karşılaştırırsak yüzleşmeyi yanlış yere çekeriz” sözlerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural sert tepki gösterdi. Ancak Metiner, sözlerini “Başbakan’ın özrü doğru anlaşılmalı, yanlış yere çekerek Atatürk düşmanlığı Cumhuriyet hesaplaşmasına dönüştürülmesinin çarpıtma olduğunu millet biliyor” diye sürdürdü. Bunun üzerine yerinden söz alan Vural, “Maalesef TBMM, Türk milletinin egemenliğini kullanan Meclis’te bu millete katliamcı diyecek bir kara lekeyi bu milletin ak alnına sürme basiretsizliğini göstermiştir. Kendisini kınıyorum” sözleriyle tepki gösterdi.



Metiner’in sözlerine BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da yanıt vermek isteyince, AKP’li TBMM Başkanvekili Sadık Yakut söz vermedi. Buna sinirlenen Kaplan, “AKP’nin bütün Meclis başkanvekilleri taraflı davranıyor” diye tepki gösterince Yakut da “Sözleri size iade ediyorum” karşılığını verdi. Vural’ın kendisine sataştığı gerekçesiyle yeniden söz alan Metiner ise BDP ve MHP’yi “PKK ile Dersim’i yan yana getirip, bu olaylardan farklı şekilde nemalanmakla” suçlayınca tansiyon yine yükseldi.



Önerinin aleyhinde konuşan AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise Dersim konusunun TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nca araştırılmasının daha doğru olacağını savundu. BDP Grup Başkanvekili Kaplan, bu öneriye tepki gösterdi. Kaplan, Tunç’un “Burası Dersim’i konuşacak yer değildir” derken, “özür dileyen Başbakan” tablosunun diğer yanda olduğunu belirterek özür dilemenin yerinin Meclis kürsüsü olduğunu ifade etti. Kaplan, AKP’ye “Allah birdir diye önerge versek aynen karşı çıkarsınız” diye bağırdı.



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da söz alarak “Dersim’de birtakım olaylar olduysa tarih kayıtlarına bakılır. Başında da TBMM zabıtları vardır. Bu kararı Meclis vermiştir. Harekâtın detayları burada mevcuttur. Menderes de Celal Bayar da vardır işin içinde. Bugün özür dileyenlerle BDP’nin verdiği önerge aynıdır” diye konuştu.



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise Dersim olayı üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “vurulmaya” çalıştığını belirterek “1937-1938’de tek parti vardı ve Atatürk de cumhurbaşkanı idi. Cumhuriyetin kuruluşu ile hesaplaşmaya çalışıyor Tayyip Bey. Özür dilemek bir şey ifade etmiyor. Önce araştıralım, belki özür dileyecek bir şey yok” diye konuştu. Tartışmaların ardından BDP’nin grup önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken bazı CHP milletvekilleri de öneriye destek verdi.

‘Olumlu oy verdim'



CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, dün yaptığı yazılı açıklamada Dersim olayları ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulması önerisininin reddedilmesiyle “AKP’nin ikiyüzlü tavrının belli olduğunu” söyledi. Geçen günlerde yaptığı açıklamanın çarpıtılarak verildiğini belirten Bilgehan, “Ben bir CHP milletvekili olarak dün Meclis’te Dersim’le ilgili bir araştırma komisyonu kurulması için verilen önergeye olumlu oy verirken, AKP grubu oybirliğiyle reddetti” dedi.