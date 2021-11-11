TBMM'de Lütfü Türkkan tartışması; "Sayın Erdoğan şehite ‘kelle’ dedi; milletten özür diledi mi?"

TBMM Genel Kurulu’nda, İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir vatandaşa küfür etmesi üzerinden CHP, İyi Parti ve AKP arasında tartışma yaşandı.

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Türkkan’ın şehit yakınına küfrettiğini gündeme getirince İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Keşke yaşanmasaydı. Böyle bir elim olaya vesile olduğu için grup başkanvekilim, Türk milletinden özür dileyerek görevinden istifa etti. Milletvekili olarak üzülmeniz gerekirken ‘İstifade edecek bir argüman bulduk’ diye sevinenlerin TBMM’de olmasından üzüntü duyuyorum” tepkisini gösterdi.

Dervişoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehitler için kullandığı “kelle” ifadesini gündeme getirdi. Bu ifadenin ardından 20 şehit annesinin Erdoğan’ı mahkemeye verdiğini ve bu sözlerinden ötürü Erdoğan’ın “üç kuruş tazminat ödemeye mahkûm olduğunu” söyleyen Dervişoğlu, Erdoğan’ın “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” şeklindeki sözlerini de anımsattı.

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın bir polis memuruna “şerefsiz” dediğini de dile getiren Dervişoğlu, “Biz onu suiistimal ettik mi? Bu yaptıklarınızın size bumerang olarak geri döneceğini kabullenin. Ben, Enver Paşa’nın emrinde dövüşmeye giderken şehit olmuş bir ailenin torunuyum. Siz bunları dile getirerek şehit yakınlarına hakaret ettiğinizin farkında bile değilsiniz” çıkışında bulundu.

Dervişoğlu, “Ülkeyi TBMM üzerinden savaş alanına çevirmek istiyorsunuz. Üç beş oy diye Türkiye’nin değerleriyle oynuyorsunuz. Teröristleri devletin televizyonuna çıkıp konuşturanlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkâm kesemez. Şehit annesi Pakize anayı yargılayanlar hiç ahkâm kesemez” dedi.

Bunun üzerine söz alan AKP’li Akbaşoğlu, “Türkkan eğer birinci gün ‘Şehit yakınından, bacısından özür dilerim. Kendime sahip olamadım deseydi. Ancak o, genel başkanınızdan özür diledi. Ben de şehit yakınıyım. Kendim de şehit olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Siyasetçinin başına yol kazası gelir. Sayın Erdoğan şehite ‘kelle’ dedi. Milletten özür diledi mi? ‘Tayyip Bey’e yakışmadı’ diyen biriniz oldu mu? AK Partili milletvekili, kahraman polisimize hakaret etti. Kınadınız mı? ‘Soysuz’, ‘rezil’, ‘çakal’, ‘ölü sevici’, ‘terbiyesiz herif’ kelimelerini kamuya açık alanlarda söyleyen Sayın Erdoğan’ın bir üslup sorunu vardır” değerlendirmesinde bulundu.

Altay “bir yol kazası yaşamış ve görevinden istifa etmiş bir milletvekiline bu derece yüklenilmesini doğru bulmadığını” kaydetti.

AKP’lilerin tepki göstermesi üzerine de CHP, İYİ Parti ve AKP’li milletvekilleri arasında “Türkkan tartışması” yaşandı. TBMM Grup Başkanvekili Haydar Akar, tartışma üzerine genel kurula ara verdi.

Disiplin süreci işletilmeyecek