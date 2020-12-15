TBMM'de 4 partinin ABD yaptırımlarına karşı ortak bildirisini imzalamayan HDP'den açıklama

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunan ortak açıklama ile tepki göstermesi üzerine HDP, bu bildiriyi neden imzalamadıklarına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Yaptırım kararlarına karşı çıkmanın yolu iktidarın ülkeyi uçuruma sürükleyen politikalarının arkasında hizalanmak değil" denilirken, 'tartışmaların militarist bir oyun olarak görüldüğü' ifade edildi.

HDP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ile yapılan S-400 füze anlaşmasına HDP olarak ilk günden karşı tutum almıştık. Diğer taraftan ABD ile diplomasi ve dış ilişkileri Trump ile kurulan şahsi ilişkilere indirgeyen hükümetin tutarsız yaklaşımının da sürdürülemez olduğu belirtmiştik. Suriye Savaşı ve Afrin pazarlıkları ile birlikte anılan S-400 anlaşması basit bir askeri ticaret anlaşması değildir. Rusya'dan askeri malzeme alan ülkelere 2017'den beri otomatik olarak uygulanan CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanacağı en başından beri biliniyorken, beklenmeyen bir gelişmeymiş gibi yaklaşım sergilemeyi doğru bulmuyoruz.

"Bu yaptırım kararlarının sorumlusu Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştıran AKP hükümetidir. Şimdiye kadar yaptığımız uyarı ve eleştirilerin küçük bir kısmı dahi dikkate alınmış olsaydı bugün bu noktada olmayacaktı. Hükümetin, hatalı politikaları üzerinde ciddiyetle düşünmesi gereken bir zamandayız.

"Belli ki ABD Hükümeti 12 adet olan CAATSA yaptırımlarının en hafiflerinden birkaçını seçmiş ve şimdilik kimi savunma sanayi yetkilileri ile sınırlı tutmuştur. S-400 krizi aşılamazsa yaptırımlar şimdiki sınırların ötesine geçip genişleyebilir, zaten çok zorda olan halkı ekonomik olarak perişan edebilecek bir seviyeye yükselebilir. Asıl engellememiz gereken yakın zamanda olabilecek bu muhtemel gelişmedir.

"Yıllardır iktidarın mevcut politikalarını eleştirip karşısında yer alırken aynı zamanda Türkiye'nin böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmamasının mücadelesini veriyorduk. Bugün de aynı tutumumuzu sürdürüyoruz. Yaptırım kararlarına karşı çıkmanın yolu iktidarın ülkeyi uçuruma sürükleyen politikalarının arkasında hizalanmak değil, böylesi politikaların karşısında durup halka bir alternatif çıkış yolu göstermektir. S-400, F-35, CAATSA etrafında dönen tartışmaları hükümetin yanlış politikalarından müteşekkil bir militarist oyun olarak görüyoruz ve bu oyuna ortak olmayacağız diyoruz."