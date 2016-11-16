TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda ağır küfür: O.. ç!..

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu toplantısının bugün yapılan basına kapalı bölümünde, CHP Parti Meclisi'nin yayımladığı bildiri kavga çıkardı. Komisyon Başkanı Reşat Petek, “CHP’nin bildirisinde yer alan ve hükümetin terör örgütleriyle birlikte hareket ettiği” yönündeki ifadeleri gündeme taşıdı. Petek'in "Bildiride yer alan ifadeler ihanettir” sözlerine CHP’li Aytun Çıray, “Burası bildiriyi tartışma yeri değildir” diyerek itiraz etti. Çıray, kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine AKP’li Hüseyin Kocabıyık için ağır bir ifade kullanarak “Bu tam bir o.. ç...dir" dedi. Yaşanan bu gerginliğin ardından AKP’li Emine Gülay salonu terk etti. Çıray, daha sonra toplantının basına açık bölümünde kullandığı ifade için özür diledi.

Çıray, olay sonrası yazılı açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Sayın Kocabıyık’ın araya girerek bir dizi iftira ve karalama mahiyetindeki sözleri yenilir yutulur cinsten değildi. Bu sözlere tepkisiz kalmam düşünülemezdi. Tepkim, bana yöneltilen iftira ve karalama cümleleri ölçüsünde ağır oldu; belirtilen kelimeyi kimseyi hedef almadan, bu iftiralar ve karalamaların üzerime hiçbir koşulda ve şekilde üzerime yapıştırılamayacağını vurgulamak için kullandım."

Bildiride ne yazıyordu?

AKP'li Emine Gülay salonu terk etti

Petek’in, iki hafta önce yayınlanan CHP PM bildirisini gündeme getirmesi komisyonda gerilime neden oldu. Petek, CHP bildirisinde yer alan ve AKP hükümetinin terör örgütleriyle birlikte hareket ettiği iddiasını anımsatarak, “Bu ifadeler varken komisyona gerek yok. Bildiride yer alan ifadeler ihanettir. CHP’li komisyon üyesi arkadaşlar söz alarak PM bildirisini eleştirsin” çağrısında bulundu.

Petek’in bu sözlerine CHP’li Aytun Çıray, “Böyle bir şeye hakkınız yok, bildiriyi tartışma yeri burası değil” diyerek tepki gösterdi. Bildiri tartışması devam ederken CHP’li Çıray ile AKP’li Hüseyin Kocabıyık arasında da gerilim yaşandı. Kocabıyık, “Senin o dönemde ne olduğunu herkes biliyor” deyince Çıray, kendisine yönelik suçlamalara “Bunu kendime hakaret sayarım, bu tam bir ç.. ç..dir” dedi. Bu ifade üzerine AKP’li Emine Günay, salonu terk etti.

Toplantının basına açık bölümünde AKP'li Kocabıyık'ın CHP'li Çıray'dan özür dilemesi üzerine Çıray da yaşanan tatsızlık dolayısıyla üzüntülerini belirtti. Komisyondaki küfürlü ifadelerin tutanaklardan çıkarılması kararlaştırıldı.

Çıray'dan açıklama

Çıray, daha sonra olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı:

“Komisyonumuz bugün gerçekten tatsız olaylara sahne oldu. Bunun için çok üzgünüm. Ancak Komisyon Başkanı Reşat Bey’in tutumu daha toplantının başından itibaren provokasyon kokuyordu. Reşat Petek’in bu tutumunda tahminlerinin aksine çalışmalarıyla kamuoyunda büyük bir ilgi toplayan Komisyon’u battal hale getirme niyeti vardı.

“Bunun için CHP’nin Parti Meclisi Bildirisi’ni bahane edilmek istenmesi provokasyonun açık bir delili olarak gördüm. Sayın Kocabıyık’ın araya girerek bir dizi iftira ve karalama mahiyetindeki sözleri yenilir yutulur cinsten değildi. Bu sözlere tepkisiz kalmam düşünülemezdi. Tepkim, bana yöneltilen iftira ve karalama cümleleri ölçüsünde ağır oldu; belirtilen kelimeyi kimseyi hedef almadan, bu iftiralar ve karalamaların üzerime hiçbir koşulda ve şekilde üzerime yapıştırılamayacağını vurgulamak için kullandım. Bu konuda beni en çok üzen şey bu tarz bir tartışmanın Komisyonumuzun kadın üyelerinin önünde cereyan etmesiydi. Zaten bunun için de kadın milletvekillerine üzüntülerimi özellikle ifade ettim. Komisyonun basına açık oturumunun başında m Sayın Kocabıyık da iftira içeren mahiyette olan sözleri için benden özür diledi. Ben de teşekkür ettim. Kısaca fikirlerimin arkasındayım ama doğrusu o sözcükler benim tarzım değildi. Bu nedenle ben de o sözcükleri kullandığım için üzüntülerimi belirttim. Tutanaklardan çıkması konusunda da mutabık olduk.”